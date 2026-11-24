El mercado peruano de juguetes facturó S/148.3 millones durante el primer semestre de 2026, anotando un crecimiento de 11.4% en valor y 16.2% en unidades frente al mismo periodo del año anterior. La expansión estuvo impulsada principalmente por las figuras y los sets de construcción, aunque también refleja cambios en los hábitos de consumo, con una mayor demanda de productos vinculados con franquicias de entretenimiento y artículos dirigidos a compradores adultos. ¿Qué categorías están concentrando el crecimiento y cómo evoluciona el consumo en esta industria?

El precio promedio de un juguete en el país se ubica entre S/28.50 y S/29. Además, por cada niño menor de 14 años se compran alrededor de 2.2 juguetes al año, mientras que se vende un minivehículo cada 10.5 segundos, de acuerdo con cifras de NielsenIQ (NIQ).

¿Qué categorías impulsan el mercado peruano de juguetes?

Las figuras y los sets de construcción lideraron el crecimiento de la industria, con un avance de 26.4% durante el primer semestre de 2026. Esta categoría aportó el 49% del crecimiento total del mercado. Los vehículos también mostraron un desempeño positivo, con un incremento de entre 13.6% y 14%.

En contraste, otras líneas registraron retrocesos. La categoría de muñecas cayó 15.3%, mientras que los juguetes infantiles y preescolares retrocedieron entre 3.6% y 4% en el mismo periodo.

Ismael Mata, líder de Customer Success para Juguetes Latam en NielsenIQ, destacó el mayor interés por productos destinados a consumidores adultos, especialmente juegos de mesa y sets de construcción.

Ahora bien, esta demanda está vinculada principalmente con consumidores de la generación X y millennials que buscan productos asociados a sus recuerdos de infancia. Además, al contar con un mayor poder adquisitivo que los niños y adolescentes, pueden acceder a artículos de mayor precio. En determinados canales, estos productos pueden superar los US$100 o US$200, explicó Mata.

Las figuras de acción y los sets de construcción lideran el crecimiento del mercado peruano de juguetes.

¿Qué peso tienen las licencias en las ventas de juguetes?

El avance de los productos vinculados con franquicias de entretenimiento también destaca dentro del mercado. Durante el primer semestre, las ventas de juguetes con licencia crecieron 19.5%, por encima del incremento de 9% registrado por los productos sin licencia.

En términos de valor, las licencias representan el 24.2% de las ventas totales de juguetes en el país. Su participación aumenta a 53% dentro de la categoría de figuras de acción y sets de construcción.

Entre las franquicias más importantes del mercado peruano figuran Pokémon, Toy Story y Bluey. Además, los productos vinculados a estrenos cinematográficos, como Toy Story y Super Mario Bros., así como los relacionados con el Mundial de Fútbol, registraron los mayores crecimientos absolutos durante los primeros seis meses de 2026.

Mata también destacó el impulso que los contenidos de cine y plataformas de entretenimiento pueden generar en la industria, al mencionar producciones como Super Mario Galaxy y Toy Story 5 entre los contenidos que favorecen la demanda de juguetes.

¿Cuánto crecen las ventas de juguetes por internet?

El canal físico todavía concentra la mayor parte de la facturación de la industria, con una participación de 89.7% y un crecimiento de 10.1% durante el primer semestre. Sin embargo, las ventas por internet avanzaron a un ritmo mayor al registrar un incremento de 23.9% frente al mismo periodo del año anterior.

En detalle, dentro del comercio electrónico, los canales de venta directa crecieron 25%, mientras que los marketplaces avanzaron 24%. En conjunto, ambos formatos representan más del 10% del mercado de juguetes en Perú.

Ante este escenario, José Luis Quezada, Leader CS Retail Vertical de NielsenIQ, destacó la necesidad de que las marcas y los minoristas amplíen su oferta en categorías de mayor dinamismo, como bloques de construcción, vehículos, deportes y juguetes educativos. También planteó desarrollar propuestas dirigidas al público adulto y al segmento STEM, además de acelerar la inversión en canales digitales.

El ejecutivo también señaló la importancia de revisar las estrategias comerciales en categorías que vienen perdiendo participación, como muñecas y juguetes infantiles y preescolares, para recuperar su conexión con los consumidores.