Ventas de muñecos Labubu obliga a Pop Mart y jugueteras chinas a reinventarse: Los detalles
El éxito mundial de los ha hecho que la se convierta en la empresa juguetera más valiosa del mundo, posicionando a como líder en el sector.

El muñeco ha provocado que las acciones de suban más del 250% este año y que su valor de mercado alcance unos 55 mil millones de dólares, superando a otras empresas del sector como Bandai Namco, Hasbro y Mattel.

Pop Mart, fundada en Pekín, ofrece figuras de diseño, juguetes coleccionables y colaboraciones con creadores y marcas reconocidas. Esto genera expectativa entre coleccionistas y franquicias que cada vez que lanzan nuevos productos.

Ante este panorama, la industria busca reinventarse y seguir el , pasando de vender productos genéricos a desarrollar marcas reconocidas globalmente.

Chris Pereira, fundador de la consultora iMpact, mencionó que rompe el molde de s que intentan explicar su cultura y triunfa por su simpatía.

“Durante años, las han buscado globalizarse exportando herencia (cultural) e historias. Pero ha roto ese guion. No trata de , solo ser adorable. Están contando una historia de éxito sobre sin mencionar siquiera a ”, explicó el ejecutivo.

Sin embargo, los aranceles han dificultado la estrategia de los fabricantes chinos de proveer productos a marcas extranjeras, como por ejemplo en Estados Unidos.

El sector estuvo exento a estas tasas durante el primer mandato de Donald Trump, pero ahora afronta un 30 % durante la tregua comercial.

Ante ello, el desarrollo de la inteligencia artificial en juguetes chinos está creciendo y se espera que este mercado genere más de 35 mil millones de dólares a nivel mundial en 2030.

A pesar del éxito, tiene competencia como la serie de muñecos Wakuku de la empresa Miniso, la cual se ha hecho , pero aún no triunfa internacionalmente.

Sin embargo, el éxito ha motivado una “revolución” en el , surgiendo nuevas marcas como Top Toy que aspiran a ser el próximo gran éxito en el mundo.

Elaborado con información de EFE.

