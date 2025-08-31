El Banco de la Nación (BN) se prepara para ingresar a un nuevo segmento del mercado hipotecario. La entidad financiera estatal alista el lanzamiento de un crédito hipotecario dirigido a la adquisición de terrenos, con el objetivo de facilitar a las familias —en especial a los trabajadores públicos— la compra de un activo que en el futuro pueda convertirse en vivienda.

El subgerente de banca personal del BN, Piero Flores, informó que el banco viene trabajando en el diseño de esta modalidad crediticia, que será presentada en el último trimestre del año.

Para la estructuración del producto se realizan reuniones con el Fondo Mivivienda, a fin de alinear condiciones y requisitos.

“Diseñamos una nueva solución financiera, orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar. La idea es que las personas, al menos, puedan comprar un terreno formal donde luego puedan construir”, explicó Flores en una entrevista con el programa Andina al Día del Canal Andina Online.

LEA TAMBIÉN: Cinco sectores clave tendrán metodologías únicas para proyectos de inversión pública

Segmento objetivo y modalidad

El producto estará dirigido principalmente a empleados públicos que, por sus niveles de ingresos, no logran acceder a la compra de un departamento. El ejecutivo precisó que esta facilidad permitirá a los clientes adquirir un terreno como paso inicial en la consolidación de su vivienda.

“El crédito se constituirá en una opción para quienes por el momento no pueden acceder a una vivienda terminada. Podrán comprar un terreno y, posteriormente, avanzar en la construcción”, señaló el funcionario.

Cartera hipotecaria del Banco de la Nación

Actualmente, el BN mantiene una dinámica cartera hipotecaria, dirigida exclusivamente al sector público. Según Flores, hasta la fecha se han otorgado 6,200 créditos hipotecarios, en modalidades como compra de vivienda nueva o bien terminado, mejoras, ampliación o remodelación, así como traslado de deuda desde otras entidades financieras.

El monto colocado asciende a S/ 785 millones, con un promedio mensual de entre 90 y 100 préstamos aprobados. “El crédito hipotecario del Banco de la Nación está mostrando un buen desempeño este año”, subrayó el subgerente.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, el nuevo producto hipotecario para terrenos será lanzado antes de que culmine el 2025.

La expectativa del banco es atender a una demanda latente en el mercado inmobiliario formal, aprovechando la oferta de lotes disponibles y ampliando las alternativas de financiamiento para los servidores públicos.