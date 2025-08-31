Fotografía de archivo de la llegada de niños deportados a Guatemala. EFE/Esteban Biba
Fotografía de archivo de la llegada de niños deportados a Guatemala. EFE/Esteban Biba
Una jueza estadounidense bloqueó temporalmente el plan del gobierno del para deportar a varios niños a , quienes llegaron solos ay se encuentran bajo custodia de las autoridades.

La jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, ordenó al no deportar durante dos semanas a , de entre 10 y 16 años, que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del , para detener su repatriación a su país de origen.

Según los abogados de , habría infringido el debido proceso, debido a que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración.

Los menores forman parte de cientos de menores guatemaltecos bajo custodia del del país y que el Gobierno estaría intentando deportar, según reportó CNN.

El medio indicó que describe el proceso como una repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de deportación, que conlleva la expulsión forzosa.

Sin embargo, varias personas se han mostrado escépticas o que los niños sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país.

Asimismo, precisaron que la había notificado a los albergues donde se encuentran estos niños para que los preparase para su salida del país.

Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, tenía bajo custodia a 2198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no revelaron sus nacionalidades.

Elaborado con información de EFE.

