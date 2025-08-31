Una jueza estadounidense bloqueó temporalmente el plan del gobierno del presidente Donald Trump para deportar a varios niños a Guatemala, quienes llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia de las autoridades.

La jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, ordenó al gobierno estadounidense no deportar durante dos semanas a diez niños guatemaltecos, de entre 10 y 16 años, que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio, para detener su repatriación a su país de origen.

Según los abogados de los menores, la Administración habría infringido el debido proceso, debido a que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración.

Los menores forman parte de cientos de menores guatemaltecos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país y que el Gobierno estaría intentando deportar, según reportó CNN.

El medio indicó que el gobierno describe el proceso como una repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de deportación, que conlleva la expulsión forzosa.

Sin embargo, varias personas se han mostrado escépticas o que los niños sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país.

Asimismo, precisaron que la Administración Trump había notificado a los albergues donde se encuentran estos niños para que los preparase para su salida del país.

Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, Estados Unidos tenía bajo custodia a 2198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no revelaron sus nacionalidades.

Elaborado con información de EFE.