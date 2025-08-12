El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala ordenó este martes abrir una investigación contra el expresidente Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) por su presunta implicación en la muerte de 41 niñas y las lesiones sufridas por otras 15, a raíz de un incendio registrado en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Se le ordena al Ministerio Público (Fiscalía) que realice una investigación en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, quien al momento de los hechos era el presidente de Guatemala, para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017” , declaró la jueza Ingrid Cifuentes durante la lectura de la sentencia.

Según la magistrada, el exmandatario dispuso el envío de más policías al centro de acogida el día previo a la tragedia. Los agentes acudieron armados para contener una posible fuga de las internas. El siniestro se produjo el 8 de marzo, en un aula cerrada del refugio estatal ubicado a las afueras de Ciudad de Guatemala.

Los exfuncionarios hallados culpables en el caso

La decisión judicial se dio luego de que el tribunal declarara culpables a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo: la exsubinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo, la exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamán; el exjefe de dicha Secretaría, Carlos Rodas, y el exdirector del hogar, Santos Rodas. Las penas oscilan entre seis y ocho años de prisión, a las que podrían sumarse condenas adicionales por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato de menores.

Familiares de las víctimas esperan justicia en el caso del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que ahora alcanza al expresidente Jimmy Morales. Foto: EFE/ Leo Mendoza.

También se ordenó investigar a Carlos Beltetón, exasesor de Morales, por presuntas contradicciones en su testimonio. En paralelo, el excomisario Armando Pérez Borja fue sentenciado a seis años de prisión por abuso de autoridad, y la exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro, recibió la misma condena por incumplimiento de deberes.

Del grupo de acusados, el exabogado de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, fue absuelto, mientras que la exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, cercana a Morales, quedó fuera del proceso en mayo pasado tras casi ocho años de investigaciones y múltiples recursos judiciales.

Con información de EFE.