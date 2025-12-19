Juicio por pensión de alimentos. (Foto: Difusión)
Juicio por pensión de alimentos. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En el marco de la programación del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se abordó un tema de alta sensibilidad, especialmente en época navideña:

Durante el programa, Talía Zúñiga, defensora pública de Lima Centro, explicó que, conforme a la legislación peruana, el régimen de visitas y la pensión de alimentos son derechos y deberes independientes.

La especialista recordó que el interés superior del niño, principio consagrado en la Constitución Política del Perú, el Código de los Niños y Adolescentes y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, debe prevalecer sobre cualquier conflicto entre los adultos. Restringir el contacto con uno de los progenitores afecta el desarrollo emocional, afectivo y psicológico de los menores.

Señaló que el incumplimiento de la pensión de alimentos cuenta con mecanismos legales específicos, como los procesos judiciales, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y otras medidas coercitivas, sin necesidad de vulnerar los derechos de los hijos.

Asimismo, detalló que la única situación en la que puede restringirse legalmente el derecho de un progenitor a ver a un menor de edad es cuando existe acreditación de violencia física o sexual contra el niño, niña o adolescente, debidamente sustentada ante la autoridad competente. Fuera de estos casos, indicó que ningún conflicto entre los padres, incluido el incumplimiento de la pensión de alimentos, justifica la suspensión del vínculo familiar.

En ese contexto, el Minjusdh destacó que las fiestas de fin de año representan una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, por lo que exhortó a madres y padres a actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar de sus hijas e hijos por encima de diferencias personales.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteró su compromiso de continuar brindando orientación legal gratuita a través de sus consultorios, en beneficio de las familias peruanas. Pueden comunicarse a la línea 1884, y también recibir orientación legal gratuita presencial en las más de 402 sedes a nivel nacional.

