León XIV fue operado para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer. (Foto: AFP).
León XIV fue operado para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer. (Foto: AFP).
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Redacción Gestión
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, incluido el viaje a Sudamérica programado para noviembre, donde visitará Argentina, Uruguay y Perú.

, al ser preguntado por los medios durante un acto en la embajada de Irak en Roma.

“El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos. (...) Y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, indicó.

Asimismo,

“Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli”, declaró.

Sin embargo, aclaró que “son todo conjeturas” porque no ha hablado con el papa desde que entró al hospital. “En estos días es mejor dejarle tranquilo para que se recupere”, sostuvo.

y ha retomado parte de su actividad laboral en su segundo día ingresado en el hospital Gemelli de Roma.

Parolin aseguró que sigue “preocupado” por su salud, pero confió en que todo “pueda resolverse lo antes posible”.

Elaborado con información de EFE.

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, aseguró que sigue “preocupado” por la salud del sumo pontífice. (Foto de EFE/EPA/MEDIOS DEL VATICANO)
El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, aseguró que sigue “preocupado” por la salud del sumo pontífice. (Foto de EFE/EPA/MEDIOS DEL VATICANO)

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