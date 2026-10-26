Tras confirmarse que el el Papa León XIV realizará el viaje previsto a Perú, se brindó más detalles de cómo se podrá acceder a las entradas gratuitas para la misa que ofrecerá el 16 de noviembre, a las 10:30 a.m., en la Base Aérea de Las Palmas, que congregará a más de 1 millón de personas.

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, anunció que los ciudadanos interesados en participa podrán obtener las entradas del 5 al 8 de noviembre, de forma gratuita.

“Las entradas digitales para inscribirse a la Santa Misa en la Base Aérea de Las Palmas estarán disponibles para el público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Pueden adquirir hasta ocho entradas por persona”, refirió.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

¿Cómo obtener las entradas para la misa del papa León XIV?

Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central de la visita del papa León XIV a Lima, explicó el procedimiento para obtener las entradas gratuitas para la misa que celebrará el pontífice el próximo 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas.

Los pasos a seguir:

Registro: Se realizará a través de la plataforma Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre.

Crear una cuenta en Ticketmaster. Ingresar a la página web de la plataforma desde un celular o computadora. Quienes ya tengan una cuenta podrán utilizarla.

Buscar el evento. Seleccionar “Santa Misa en la base aérea Las Palmas” o ingresar mediante el enlace oficial que difundan los organizadores.

Elegir las entradas. Seleccionar la categoría de público general, la cantidad requerida —hasta ocho por usuario— y un bloque que tenga disponibilidad.

Registrar los datos de los asistentes. Ingresar el nombre, apellido y documento de identidad de cada persona. Se podrá utilizar DNI, pasaporte o carné de extranjería.

Verificar y confirmar. Revisar cuidadosamente los datos registrados, así como la cantidad de entradas y el bloque seleccionado, antes de confirmar la solicitud.

Una vez finalizado el proceso, los usuarios deberán ingresar a la sección “Mis Entradas” de Ticketmaster para comprobar que los boletos se hayan generado correctamente.

Entradas Papa Foto: Mejorada con IA

Entradas tendrán código QR y puerta de ingreso asignada

La representante de la comisión organizadora explicó que cada entrada contará con un código QR y señalará el bloque asignado, la puerta de acceso y el horario de ingreso al recinto.

El boleto podrá presentarse en formato digital desde el celular o impreso. Sin embargo, para ingresar a la base aérea Las Palmas, cada asistente deberá mostrar también su documento de identidad o pasaporte, según corresponda.

Condeña recomendó verificar que los nombres y números de los documentos estén correctamente registrados, ya que las entradas no podrán transferirse a otra persona ni cambiar de titular una vez emitidas.