Una misión de avanzada del Vaticano llegará el próximo 26 de octubre a Lima para revisar y cerrar los preparativos del encuentro del papa León XIV con el Perú, que incluirán aspectos de seguridad, liturgia y logística, informó monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de este evento católico.

El representante de la Iglesia católica explicó que esta será la tercera misión de avanzada que llega al país y tendrá como objetivo confirmar los avances realizados, verificar los escenarios previstos para las actividades papales y resolver los últimos detalles antes de la llegada del pontífice.

“Es muy importante este grupo de avanzada, porque viene para sellar lo que ya se ha trabajado con las otras dos. Se visitó todos los lugares, se vieron todos los escenarios, se corrigieron con la segunda algunos lugares que no eran los mejores. Esta viene para sellar”, manifestó a la agencia Andina.

Precisó que el grupo inicial estará integrado por ocho personas y que posteriormente se sumarán otros integrantes procedentes de Uruguay, con lo que se prevé contar entre 10 y 12 personas. La mayoría permanecerá en el Perú durante la visita del santo padre.

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Confían en que el santo padre vendrá a Perú

Monseñor Guillermo Inca señaló que, hasta el momento, se mantiene lo planificado y expresó su confianza en que el santo padre pueda cumplir con la agenda prevista. Asimismo, hizo un llamado a continuar con las oraciones y a preparar un cálido recibimiento.

“Lo queremos y él nos quiere bastante”, expresó, destacando la fe y la esperanza del pueblo ante la llegada del papa.

Monseñor Guillermo Inca explicó que esta será la tercera misión de avanzada que llega al país y tendrá como objetivo confirmar los avances realizado para la llegada del papa León XIV. (Foto: AFP)

Añadió que, de acuerdo con las comunicaciones que mantienen con las personas que trabajan en Roma y con la comisión encargada de la visita, su santidad se encuentra sereno y comprometido, mientras los preparativos continúan avanzando.

“Lo sentimos muy sereno, tranquilo y comprometido. Nosotro no hemos parado (los preparativos). Estamos avanzando con los detalles; todo lo que estaba programado lo seguimos afinando”, indicó.

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“Estamos en el mes del Señor de los Milagros, tiempo de fe, confianza, profundidad en nuestro compromiso con Dios, y creo que eso nos anima para esperar que el sumo pontífice se recupere como lo estamos viendo. Yo creo que el poder de la oración es innegable”, afirmó.

Seguridad, liturgia y logística

Monseñor Inca destacó que los preparativos comprenden aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo de las actividades programadas, entre ellos la seguridad del pontífice, la organización de las celebraciones litúrgicas y la logística general.

“Estamos a casi tres semanas exactas, con lo cual crece la emoción, pero también la acción, porque tenemos que preparar todo para que esté listo y que podamos recibir al santo padre como él lo merece, así es, como un peruano”, expresó.