El papa León XIV podría retomar sus viajes internacionales en las próximas semanas, luego de ser operado de un tumor maligno en el pulmón derecho.

Stefano Margaritora, el cirujano a cargo de la intervención, descartó que existan impedimentos clínicos para que el pontífice realice su próxima gira por Latinoamérica, prevista para noviembre.

En declaraciones a Vatican News este sábado 17 de octubre, el médico explicó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que la recuperación del pontífice avanza según lo esperado.

“Si lo consideramos como a cualquier otra persona después de este tipo de intervención, podemos decir que necesita un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, creo que en unos diez días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, señaló Margaritora.

El especialista también se refirió al viaje en avión previsto para dentro de aproximadamente tres semanas y sostuvo que no habría razones médicas para impedirlo.

Como se sabe, el papa León XIV tiene programada una gira por varios países de Latinoamérica desde el 6 de noviembre, que incluye una visita al Perú del 12 al 16 de ese mes, según la agenda oficial de la Santa Sede.

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¿Cómo evoluciona el papa León XIV tras la operación?

Margaritora informó que el pontífice recibió el alta médica este sábado en una “condición clínica completamente satisfactoria”.

Según explicó, sus análisis de sangre se encontraban dentro de los parámetros normales, su función cardíaca era adecuada y su estado general permanecía estable.

Asimismo, indicó que la reexpansión del pulmón después de la cirugía sigue los plazos habituales, por lo que consideró que la evolución clínica del papa es favorable.

El tumor fue detectado de manera incidental durante un examen abdominal de rutina. El médico sostuvo que esta circunstancia permitió identificar la lesión, dado que el cáncer de pulmón puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales.

¿En qué consistió la cirugía del pontífice?

El procedimiento realizado en el Hospital Policlínico Gemelli, en Roma, consistió en extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el tumor maligno.

Margaritora describió la intervención como una operación de rutina para este tipo de lesiones, que requieren retirar el lóbulo pulmonar afectado.

“No sería honesto si dijera que fue muy complicada para atribuirme gestas heroicas”, comentó el cirujano, quien precisó que la operación se desarrolló sin complicaciones.

La evolución favorable del pontífice y la ausencia de contraindicaciones clínicas señaladas por su médico mantienen abierta la posibilidad de que cumpla con su agenda internacional de noviembre.