El papa León XIV muestra una “mejoría constante” en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una “completa autonomía”, según informó este viernes el Vaticano.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general”, informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, ya puede realizar “las actividades cotidianas habituales con total autonomía”.

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.

Primera foto del papa tras su operación

El Vaticano ha publicado además la primera imagen del papa tras su operación, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal. (Foto: Vaticano/EFE)

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, “en ese momento se encontraba libre de servicio”, según ha precisado el Vaticano.

Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, según el Vaticano.

León XIV presidirá el rezo del Ángelus

Asimismo, la fuente vaticana ha avanzado que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

Fue precisamente en el Ángelus de la pasada semana cuando el propio pontífice anunció al mundo, públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

Con información de EFE