El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal. (Foto: Vaticano/EFE)
El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal. (Foto: Vaticano/EFE)
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Redacción Gestión
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El papa León XIV muestra una “mejoría constante” en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una “completa autonomía”, según informó este viernes el Vaticano.

informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, ya puede realizar “las actividades cotidianas habituales con total autonomía”.

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.

Primera foto del papa tras su operación

El Vaticano ha publicado además la primera imagen del papa tras su operación, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal. (Foto: Vaticano/EFE)
El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal. (Foto: Vaticano/EFE)

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, “en ese momento se encontraba libre de servicio”, según ha precisado el Vaticano.

Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, según el Vaticano.

León XIV presidirá el rezo del Ángelus

Asimismo, la fuente vaticana ha avanzado que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

Con información de EFE

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