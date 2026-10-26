El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, ubicado en Cusco, suspenderá sus vuelos entre las 7:45 y 15:05 del 15 de noviembre a fin de facilitar la llegada y salida del papa León XIV.

Reynaldo Bellido, gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la municipalidad del Cusco, dijo a RPP que el último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7:15 de la mañana el 15 de noviembre.

“Por lo cual va a estar suspendido el día 15, en horas de la mañana, los vuelos hasta que se retire el papa”, añadió.

Por ello, exhortaron a la población y turistas a tomar precauciones, y así estén atentos a la suspensión de vuelos.

La decisión responde a una medida de seguridad para el viaje del pontífice y fue comunicada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

Cabe añadir que el papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre a las 10:00 am, procedente de Chiclayo. Se espera que lidere un encuentro con los fieles católicos en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Luego, a las 11:45 horas, el santo padre realizará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en el centro histórico de Cusco. Después de su visita a Cusco, León XIV viajará a Pucallpa a las 13:05 horas.