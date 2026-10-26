El papa León XIV confirmó su viaje a Perú y otros países de la región para noviembre próximo. EFE/Angelo Carconi
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Redacción Gestión
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El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, ubicado en Cusco, suspenderá sus vuelos entre las 7:45 y 15:05 del 15 de noviembre a fin de facilitar

Reynaldo Bellido, gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la municipalidad del Cusco, dijo a RPP que el último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7:15 de la mañana el 15 de noviembre.

“Por lo cual va a estar suspendido el día 15, en horas de la mañana, los vuelos hasta que se retire el papa”, añadió.

Por ello, exhortaron a la población y turistas a tomar precauciones, y así estén atentos a la suspensión de vuelos.

La decisión responde a una medida de seguridad para el viaje del pontífice y fue comunicada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

Cabe añadir que el papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre a las 10:00 am, procedente de Chiclayo. Se espera que lidere un encuentro con los fieles católicos en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Luego, a las 11:45 horas, , en el centro histórico de Cusco. Después de su visita a Cusco, León XIV viajará a Pucallpa a las 13:05 horas.

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