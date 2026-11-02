La concentración excesiva (hacinamiento) de pacientes, la falta de médicos especialistas para atender el incremento sostenido de la demanda asistencial y la no disponibilidad de dispositivos médicos, detectó a Contraloría General en el área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

“Ello pone en riesgo la calidad y atención oportuna de adultos, niños y adolescentes que ingresan a este servicio en estado crítico”, señaló a través de un comunicado el órgano de control.

En el Informe de Visita de Control n.° 023-2026-OCI/3757-SCC, que comprendió el periodo del 1 al 12 de octubre de 2026, se señala que se observó al personal médico atendiendo a pacientes en sillas de ruedas ubicadas en el pasadizo de la referida área, así como en camillas temporales situadas en el espacio colindante al servicio de radioterapia y radiodiagnóstico, obstaculizando el libre tránsito.

La comisión de control indicó que la falta de espacio físico se debe al incremento de la demanda asistencial en dicha área y a la carencia de camas en los departamentos de medicina oncológica y cirugía, lo que hace que la permanencia de los usuarios de emergencia se extienda por más tiempo del debido.

El hacinamiento de pacientes en esa área eleva el riesgo de contaminación cruzada e infecciones intrahospitalarias en personas con defensas naturales debilitadas, lo que reduce drásticamente su capacidad para combatir virus, bacterias y otras enfermedades.

Falta de médicos especialistas

La comisión de control también alertó que el servicio de emergencia no cuenta con suficientes médicos especialistas para cubrir la demanda asistencial, que experimentó un incremento sostenido entre enero (2,466 atenciones) y agosto (3,637) de este año, lo que representa un aumento mensual de 1,171 atenciones (47.5 %) en ocho meses.

Este aumento de la demanda no ha sido acompañado de una mayor dotación de médicos especialistas; por el contrario, el servicio registró la salida de tres galenos.

Informe de la Contraloría alerta incremento de la demanda asistencial en el INEN del 47 % entre enero y agosto de 2026. Foto: Contraloría

Sin dispositivos médicos

Los auditores de la Contraloría advirtieron, además, que el servicio de emergencia carece de 43 dispositivos médicos para realizar procedimientos médicos mínimamente invasivos como nefrostoma (para drenar la orina al exterior), drenaje biliar y drenaje percutáneo, por lo que los pacientes y familiares tienen que obtenerlos de manera particular, pese a que cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS).

Riesgos por residuos

Asimismo, la comisión de control evidenció que el personal de limpieza traslada las bolsas de residuos sólidos biocontaminados cargándolas de manera manual desde el almacenamiento primario hacia el punto de acopio intermedio, a través del pasadizo donde se encuentran pacientes y personal de salud, sin usar coches de transporte ni tachos con ruedas como lo establece la normativa. Ello podría generar contaminación cruzada y pone en riesgo la salud de las personas expuestas.

Además, se advirtió que el área de emergencia del INEN viene utilizando guías de práctica clínica aprobadas hace más de 10 años sin que se hayan actualizado dentro de los plazos establecidos en la norma vigente. Dichas guías, cuya finalidad es orientar y facilitar la toma de decisiones para una oportuna atención de salud, deben ser actualizadas al menos una vez cada tres (3) años y, en cualquier caso, no deberían sobrepasar los cinco (5) años, según lo establece la norma.

Los resultados del informe de control fueron notificados al titular del INEN para que se adopten las acciones correctivas oportunas a fin de asegurar la calidad y oportunidad en la atención de los pacientes oncológicos en estado crítico