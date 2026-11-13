El papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, ciudad que fue su casa durante más de ocho años y donde dejó una estrecha relación con la comunidad católica. Rodeado de miles de fieles, voluntarios y expresiones de fe, el pontífice inició una jornada que contempla una misa multitudinaria y encuentros con religiosos, estudiantes y sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

La visita representa un reencuentro con una comunidad que conserva en su memoria el paso de Robert Francis Prevost como obispo. En las calles, parroquias y equipos de voluntariado, la llegada del pontífice generó una jornada marcada por la expectativa y los preparativos para recibirlo.

León XIV, Chiclayo y el norte del país

La primera vez que Robert Francis Prevost llegó al Perú tenía 30 años. Era 1985 y había recibido de la Orden de San Agustín el encargo de viajar a Chulucanas, en Piura, para trabajar como misionero.

En los años siguientes pasó por Trujillo y otras ciudades del país. Posteriormente regresó como obispo de Chiclayo, diócesis que estuvo bajo su conducción durante más de ocho años.

El papa Francisco lo designó administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo el 3 de noviembre de 2014. Prevost llegó a la ciudad el 7 de noviembre y recibió su ordenación episcopal en la Catedral de Santa María el 12 de diciembre de ese mismo año.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y, el 26 de septiembre, fue nombrado oficialmente obispo de Chiclayo. Permaneció viviendo en la ciudad hasta enero de 2023, cuando fue convocado a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

¿Cuál es la ruta de León XIV en Chiclayo?

La agenda del papa León XIV en Chiclayo se extiende entre este viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, e incluye también una visita a Santa Cruz de Succhubamba, en Cajamarca.

El pontífice partió desde la Base Aérea del Callao rumbo a Chiclayo a las 7:40 horas y su arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo estaba previsto para las 9:10 horas.

El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. Foto: GEC.

Su primera actividad y una de las más numerosas de la jornada es la misa en la explanada habilitada en las Pampas de Pimentel. La ceremonia comenzó a las 10:30 horas y contempla la homilía del santo padre.

Posteriormente, a las 12:40 horas, León XIV tiene prevista una visita de carácter privado a la capilla San Óscar A. Romero, de la parroquia San José Obrero, ubicada en el distrito de La Victoria.

Por la tarde, a las 16:30 horas, sostendrá un encuentro con religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de La Paz y San José, en la urbanización Las Brisas.

A las 17:45 horas, el papa se reunirá con estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ante quienes pronunciará un discurso.

La jornada concluirá por la noche. Desde las 19:00 horas, León XIV cenará en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo junto con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, comunidad que encabezó como obispo entre 2015 y 2023.

Sábado 14: de Chiclayo a Cajamarca

El sábado 14 de noviembre, el pontífice iniciará sus actividades a las 8:00 horas con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, ceremonia en la que también dará lectura a la homilía.

A las 9:10 horas, León XIV abordará un helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo para dirigirse a Santa Cruz de Succhubamba, en Cajamarca. Su llegada a la base de esta localidad está prevista para las 9:50 horas.

En Santa Cruz de Succhubamba celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz y pronunciará una homilía. A las 13:15 horas emprenderá el retorno en helicóptero hacia Chiclayo, con una llegada estimada a la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo a las 14:00 horas.

Ya nuevamente en Chiclayo, desde las 17:30 horas, el papa sostendrá un encuentro con la comunidad de la Iglesia Católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde pronunciará un discurso. Esta actividad marcará el cierre de su agenda oficial en esta parte del país.

La despedida de Chiclayo está prevista para el domingo 15 de noviembre. A las 7:50 horas, León XIV partirá desde la Base Aérea de Chiclayo con rumbo al Cusco, donde su llegada está prevista para las 10:00 horas.