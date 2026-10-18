Virgilio Martínez cocina nuevos proyectos vinculados a la gastronomía con propuestas inmersivas.
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Dax Canchari Reyes
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En Central, cada plato condensa una historia que empieza mucho antes de llegar a la mesa: en el territorio donde crece un ingrediente, en quienes lo recolectan y en el trabajo que permite llevarlo hasta el comensal. Virgilio Martínez quiere que esa historia se conozca cada vez más de cerca y que la experiencia en torno a su cocina vaya más allá del menú. Mientras MIL Centro y los proyectos de Grupo Mater concentran hoy su atención en Perú, el chef contempla desarrollar otra iniciativa en Asia. ¿Cómo piensa ampliar ese universo sin perder el vínculo con el origen?

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