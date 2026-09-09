Miraflores se mantiene como uno de los mercados con mayor actividad para el desarrollo de negocios. Fuente: GEC
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Karen Guardia Quispe
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Miraflores se mantiene como uno de los mercados con mayor actividad para el desarrollo de negocios, con cuatro principales ejes comerciales: Larco, Benavides, Ejército y Santa Cruz-Angamos. En este contexto, las placas comerciales de los edificios corporativos han cobrado mayor énfasis como espacios para el desarrollo de distintos negocios. ¿Cuánto espacio existe actualmente y qué actividades vienen ocupándolos?

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