Christian Villalta Garcés, especialista en investigación de mercado de Binswanger, explicó a Gestión que las placas comerciales corresponden a espacios ubicados principalmente en el primer o segundo piso, o en semisótanos, de los edificios corporativos. Según señaló, este componente ha adquirido mayor importancia en los últimos años dentro del mercado de oficinas.

En Miraflores se han identificado 75 edificios corporativos de clase A y B, de los cuales 61 cuentan con placas comerciales. En conjunto, estos edificios concentran 142 locales, con un promedio de dos a tres establecimientos por edificio . “El stock de este mercado es de más de 26,000 metros cuadrados (m²)”, relató.

Las áreas típicas de estos espacios se encuentran entre 60 m² y 380 m², aunque también existen locales de más de 500 m². En cuanto a los precios, las rentas se ubican entre US$ 23 por m² y US$ 35 por m², dependiendo de la ubicación y el tamaño.

En paralelo, el mercado absorbió más de 1,300 m² en el último año, correspondientes a ocho locales comerciales que fueron ocupados. “Esto se ha dado principalmente en el corredor Larco”, indicó. Este eje presenta una dinámica particular por la presencia de las avenidas Larco y 28 de Julio, además del centro comercial Larco, factores que contribuyen a generar un alto flujo peatonal y actividad turística en la zona.

Por rubros, restaurantes y cafeterías concentran la mayor demanda de placas comerciales en edificios corporativos. Foto: Andina

¿Qué negocios toman las placas comerciales?

En detalle, el mercado de placas comerciales de Miraflores suma 26,200 m² distribuidos en 142 locales. El eje Larco, según Binswanger, concentra el 40% de este metraje, con más de 11,500 m² repartidos en 63 locales. “ De los nueve locales disponibles cuatro están en Larco, otros cuatro en Benavides y uno en Santa Cruz-Angamos. En Ejército, la ocupación es tota l ”, anotó.

Al cierre del primer semestre, la vacancia alcanzó los 2,700 m² (10.4%), correspondientes a nueve locales con superficies de entre 80 m² y 600 m². “El tamaño de estos espacios explica buena parte de la oferta disponible, pues los locales más amplios requieren un mayor tiempo para concretar su colocación. En cambio, los pequeños, con acceso directo desde la calle, pueden colocarse en aproximadamente dos a tres meses”, dijo.

Por rubros, restaurantes y cafeterías concentran la mayor demanda . Ambos segmentos reúnen 42 locales y más de 8,000 m², de los cuales el 60% corresponde únicamente a restaurantes. “Mientras una cafetería puede requerir entre 50 y 100 m², un restaurante puede ocupar más de 100 m² e incluso alcanzar entre 100 y 200 m², dependiendo de sus características”, explicó.

Después de este segmento, la oferta se distribuye entre negocios de salud y cuidado personal, gimnasios boutique y fitness studios, que representan el 9% del stock. También tienen presencia tiendas de tecnología, agencias de viaje, espacios de coworking, establecimientos de artículos para el hogar, prendas de vestir, accesorios y negocios de conveniencia.

En cuanto a los precios, Larco registra los valores más altos, que pueden llegar a US$ 35 por m² en locales pequeños. Para espacios más amplios, de alrededor de 600 m², las tarifas pueden ubicarse en torno a US$ 25 por m². “En Santa Cruz y Benavides, en tanto, se registran los precios más bajos, de aproximadamente US$ 23 por m²”, dijo.

La oferta se distribuye entre negocios de salud y cuidado personal, gimnasios boutique y fitness studios, que representan el 9% del stock. Foto: GEC

¿Nuevos proyectos comerciales en 2027?

La disponibilidad actual se verá acompañada por nueva oferta en los próximos años. En concreto, entre este año y 2027 se prevé la entrega de tres edificios que incorporarán siete locales comerciales. “ Uno estará ubicado en Ejército, otro en Larco y otro en Benavides ”, adelantó .

La oferta seguirá ampliándose en 2028 con nuevos edificios que también contemplan placas comerciales. Esta tendencia, además, no se limita a los proyectos corporativos. Según Binswanger, más del 80% de los edificios que actualmente se construyen en Miraflores cuenta con una placa comercial.

El tipo de negocio, sin embargo, varía según el proyecto. Mientras los edificios corporativos tienden a incorporar restaurantes, cafeterías y tiendas de tecnología, los residenciales presentan una mayor presencia de negocios de conveniencia, lavanderías y otros servicios dirigidos a sus residentes.

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