Como parte de sus actividades, el papa León XIV realizó este sábado la coronación a la Virgen Inmaculada en la catedral Santa María de Chiclayo, en una ceremonia que estuvo marcada por un mensaje de gratitud hacia quien lo acompañó durante sus años como obispo de esta diócesis.

El pontífice explicó que la colocación de la corona representaba un homenaje de agradecimiento a la Virgen, a quien reconoció como madre y protectora de Chiclayo.

“Este gesto tiene un significado especial, pues la corona que colocaré sobre la cabeza de Nuestra Señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el Papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia”, manifestó durante su homilía.

GRATITUD A LA VIRGEN INMACULADA

Uno de los momentos centrales de su mensaje fue cuando recordó lo importante que fue la Virgen Inmaculada durante su paso por la diócesis de Chiclayo y cómo influyó en su formación como pastor.

“Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades”, expresó al dirigirse a la imagen de la Virgen Inmaculada.

Asimismo, se encomendó “A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro”. También pidió que proteja a los habitantes de esta región y los guíe hacia Jesucristo.

El papa destacó que la devoción a la Virgen Inmaculada forma parte de las raíces cristianas de Chiclayo y ha acompañado a sus habitantes durante generaciones.

Por ello, invitó a los fieles a continuar caminando como una sola familia, guiados por el amor, la compasión, el perdón y la búsqueda de justicia.

Leon XIV ukoronował złota koroną figurę Matki Bożej Neipokalanej w Chiclayo. Przy Tobie uczyłem się być pasterzem Chiclayo. Twojemu Niepokalanemu Sercu powierzam dziś moje życie i moją posługę Następcy św. Piotra - powiedział Papież. #Peru https://t.co/E96f14ZBOq — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) November 14, 2026

PONTÍFICE ADVIERTE QUE “LAS TINIEBLAS SIGUEN AL ACECHO”

El papa León XIV alertó sobre la violencia y el sufrimiento que golpean a la humanidad y sostuvo que las tinieblas parecen envolver el mundo.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, manifestó.

Frente a este escenario, señaló que Jesucristo representa la luz que puede rescatar a la humanidad del pecado y sus consecuencias, y llamó a no perder la esperanza ni la confianza en medio de las dificultades.

PAPA LEÓN PIDE A LOS FIELES UNIÓN Y RECONCILIACIÓN

Antes de concluir su homilía, León XIV invitó a los asistentes a encomendarse a la Virgen María y pidió su intercesión para que los cristianos puedan seguir con fidelidad el camino de Jesús.

En una oración dirigida a la Madre de Dios, solicitó que acompañe a los fieles y les permita escuchar al Espíritu Santo para convertirse en servidores de los demás.

Papa León XIV en Chiclayo (Foto: Julio Reaño)

Finalmente, pidió que los creyentes puedan ser “constructores de paz y reconciliación, servidores del reino de Dios y de los hermanos”.