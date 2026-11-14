El pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo, recordó sus años como obispo de esta diócesis y advirtió que la violencia mantienen a la humanidad en tinieblas. Foto: EFE.
El pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo, recordó sus años como obispo de esta diócesis y advirtió que la violencia mantienen a la humanidad en tinieblas. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El pontífice explicó que la colocación de la corona representaba un homenaje de agradecimiento a la Virgen, a quien reconoció como madre y protectora de Chiclayo.

“Este gesto tiene un significado especial, pues la corona que colocaré sobre la cabeza de Nuestra Señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el Papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia”, manifestó durante su homilía.

GRATITUD A LA VIRGEN INMACULADA

Uno de los momentos centrales de su mensaje fue cuando recordó lo importante que fue la Virgen Inmaculada durante su paso por la diócesis de Chiclayo y cómo influyó en su formación como pastor.

“Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades”, expresó al dirigirse a la imagen de la Virgen Inmaculada.

Asimismo, se encomendó “A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro”. También pidió que proteja a los habitantes de esta región y los guíe hacia Jesucristo.

El papa destacó que la devoción a la Virgen Inmaculada forma parte de las raíces cristianas de Chiclayo y ha acompañado a sus habitantes durante generaciones.

Por ello, invitó a los fieles a continuar caminando como una sola familia, guiados por el amor, la compasión, el perdón y la búsqueda de justicia.

PONTÍFICE ADVIERTE QUE “LAS TINIEBLAS SIGUEN AL ACECHO”

El papa León XIV alertó sobre la violencia y el sufrimiento que golpean a la humanidad y sostuvo que las tinieblas parecen envolver el mundo.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, manifestó.

Frente a este escenario, señaló que Jesucristo representa la luz que puede rescatar a la humanidad del pecado y sus consecuencias, y llamó a no perder la esperanza ni la confianza en medio de las dificultades.

PAPA LEÓN PIDE A LOS FIELES UNIÓN Y RECONCILIACIÓN

Antes de concluir su homilía, León XIV invitó a los asistentes a encomendarse a la Virgen María y pidió su intercesión para que los cristianos puedan seguir con fidelidad el camino de Jesús.

En una oración dirigida a la Madre de Dios, solicitó que acompañe a los fieles y les permita escuchar al Espíritu Santo para convertirse en servidores de los demás.

Papa León XIV en Chiclayo (Foto: Julio Reaño)
Papa León XIV en Chiclayo (Foto: Julio Reaño)

Finalmente, pidió que los creyentes puedan ser “constructores de paz y reconciliación, servidores del reino de Dios y de los hermanos”.

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