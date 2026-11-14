El decreto supremo reconoce los más de 40 años de vínculo pastoral de Robert Prevost con el país y oficializa la distinción que el pontífice otorgó a la diócesis chiclayana. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El decreto supremo reconoce los más de 40 años de vínculo pastoral de Robert Prevost con el país y oficializa la distinción que el pontífice otorgó a la diócesis chiclayana. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante el , publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori; el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Según la norma, la declaratoria representa un “testimonio solemne de gratitud de la nación” hacia Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa León XIV, por su trayectoria de servicio en el Perú y su contribución a las comunidades más vulnerables.

Además, destaca que en 2015 optó por la nacionalidad peruana, antes de asumir como obispo de Chiclayo.

¿Por qué Chiclayo fue declarado ‘Pueblo Fiel’?

El Ejecutivo también oficializó la denominación de ‘Pueblo Fiel’ para Chiclayo, título que León XIV había otorgado a la diócesis chiclayana durante su primera alocución urbi et orbi, luego de ser elegido como el papa número 267 de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

El Papa León XIV viaja en el papamóvil camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo el 13 de noviembre de 2026 | Foto: Tiziana FABI / AFP
El Papa León XIV viaja en el papamóvil camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo el 13 de noviembre de 2026 | Foto: Tiziana FABI / AFP

La nueva distinción no reemplaza ni modifica el título histórico de “Heroica Ciudad de Chiclayo”, concedido mediante decreto supremo el 15 de abril de 1835.

Por el contrario, ambas denominaciones se integrarán en una sola fórmula protocolar: “Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo”.

Finalmente, el decreto encarga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsar, junto con las entidades competentes, acciones, foros y programas para promover los valores de solidaridad social, fraternidad ciudadana y defensa de los sectores vulnerables que marcaron la trayectoria del pontífice en el país.

Estas actividades deberán financiarse con cargo al presupuesto institucional del sector.

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