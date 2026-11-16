El papa León XIV. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
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Redacción Gestión
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En su último día de visita apostólica al Perú, el papa León XIV cumplirá hoy, lunes 16 de noviembre, dos actividades oficiales, una de las cuales será la visita de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao.

Hoy muy temprano dejará la sede de la Nunciatura Apostólica del Perú, ubicada en la avenida Salaverry, en el distrito de Jesús María, para dirigirse a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en jirón Constitución 779, Callao. Su llegada está programada para las 8:30 a.m.

Ruta de la Nunciatura Apostólica al Callao

Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la ruta principal que seguirá la unidad móvil del pontífice comprenderá av. Salaverry, av. 28 de Julio, av. Brasil y luego ingresará por el jirón Diego Ferré en dirección a la Bajada Brasil para ingresar a la Costa Verde.

En dicho lugar, el papa León XIV permanecerá por espacio de dos horas, compartiendo con los adultos mayores que viven en dicho asilo, fundado el 27 de enero de 1942 y administrado por la congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, quienes trabajan bajo el lema de “Cuidar los cuerpos para salvar las almas”.

Ruta hacia Base Aérea Las Palmas

A las 10.30 se dirigirá a la Base Aérea Las Palmas para celebrar su último acto litúrgico en el país y con el que cerrará su gira por Sudamérica, que incluyó Uruguay, Argentina y Perú.

De acuerdo con la PNP, la ruta principal que tomará del Callao hacia la Base Aérea Las Palmas (Surco) comprenderá la avenida Marco Polo, la avenida Miguel Grau, para luego continuar por el circuito de playas de la Costa Verde.

Como ruta alterna, la comitiva oficial saldrá de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianitos Desamparados por la avenida Dos de Mayo, atravesará la Plaza Garibaldi y continuará por la avenida Guardia Chalaca, en San Miguel.

El vehículo que transporta al Papa tomará luego la avenida La Marina, la avenida Sánchez Carrión y la avenida Javier Prado para entrar luego a la vía Expresa, la avenida Reducto, la avenida Balta y finalmente la avenida Jorge Chávez que se conecta con la Base Aérea Las Palmas.

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