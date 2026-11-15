La Municipalidad de Santiago de Surco anunció restricciones de tránsito y estacionamiento alrededor de la Base Aérea Las Palmas por la misa del papa León XIV. Las medidas regirán desde las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre hasta las 10:00 p. m. del lunes 16.

Ante la posible asistencia de más de un millón de personas, la municipalidad coordinó con la Policía Nacional del Perú (PNP) un operativo para mantener despejados los accesos y facilitar el desplazamiento de los fieles.

Las restricciones abarcarán una avenida, jirones y pasajes cercanos a la base aérea. Se limitarán la circulación y el estacionamiento de vehículos particulares y de transporte para mantener el orden.

Las vías comprendidas son la avenida Jorge Chávez; los jirones Pascual Saco Oliveros, San Juan, Juan Soto Bermeo, Jorge Chamot Biggs, Pedro de Silva, Vittore Carpaccio, Ariadna, Viña Lariena y Poseidón; y el pasaje Géminis.

Por otro lado, la Vía Expresa Sur estará cerrada al tránsito vehicular y habilitada únicamente para peatones desde las 6:00 p. m. del domingo hasta las 5:00 p. m. del lunes. Los puentes peatonales García García, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere también permanecerán cerrados.

La comuna difundió un mapa con información de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para orientar a quienes asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El plano señala los accesos, las salidas, los paraderos y las zonas con restricciones vehiculares.

El plano especifica ocho rutas de transporte: R1 Ventanilla, R2 Ancón, R3 Carabayllo, R4 San Juan de Lurigancho, R5 Ate, R6 Villa El Salvador, R7 Pucusana y R8 Vía Expresa Sur. También identifica los ingresos peatonales y las puertas de entrada al recinto.

Entre los paraderos se encuentran Plaza Flores, Balta, avenida Surco, Próceres y Guardia Civil. Además, Bolichera estará habilitado únicamente para la salida de pasajeros, mientras que Mall del Sur funcionará solo como punto de llegada.

El plan también contempla las estaciones Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo de la Línea 1, así como paraderos del Metropolitano y el Terminal Matellini. Asimismo, se incluyó un punto de embarque para personas con discapacidad en la avenida Surco y los recorridos de los alimentadores Las Palmas y del Corredor Azul.

Por otro lado, la municipalidad modificó el horario de recojo de basura del domingo para los sectores 1 y 2. Los vecinos deberán sacar sus bolsas entre las 5:00 y las 6:00 p. m., ya que la recolección comenzará a esa última hora.

Según especificó, no habrá un segundo recorrido ni recojos adicionales ese domingo. Quienes no puedan sacar sus residuos en el horario indicado deberán hacerlo el lunes 16, según los turnos habituales.