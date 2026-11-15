Se abrió una oportinidad para quienes no lograron conseguir su entrada por internet para asistir a la misa que celebrará el papa León XIV este lunes 16 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en la base aérea Las Palmas, en Surco y que espera congregar a más de un millón de personas.

Anlly Condeña, integrante de la Comisión Organizadora de la visita del papa León XIV al Perú, informó que las personas que no pudieron realizar el trámite digital podrán acercarse el mismo lunes, antes de las 8:00 horas, para obtener una entrada presentando únicamente su DNI. Esto solo podrá hacerse en las puertas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del recinto militar.

La vocera precisó que esta alternativa estará sujeta a la disponibilidad de aforo de la base aérea y está dirigida principalmente a quienes tienen dificultades para acceder a la plataforma digital Ticketmaster. Sin embargo precisó que aún los fieles pueden continuar registrándose por internet, donde todavía hay espacios disponibles.

Condeña explicó que la organización tiene previsto mantener el canje digital hasta antes del inicio de la celebración eucarística. Sin embargo, quienes lleguen sin entrada y no hayan podido completar el procedimiento tecnológico tendrán esta posibilidad excepcional de acceder al recinto militar, detalló en RPP.

Asimismo, aclaró que quienes obtengan su entrada en las puertas de Las Palmas podrían ser ubicados en cuadrantes más alejados del estrado principal, aunque aseguró que no habrá lugares desfavorables para seguir la misa, debido a que el papa realizará un recorrido en el papamóvil por todo el recinto, mientras que el campo contará con pantallas gigantes y sistemas de sonido distribuidos de extremo a extremo.

La representante de la comisión organizadora también informó que se han instalado 100 minicapillas en diferentes sectores de la base aérea, donde se ubicarán ministros y equipos encargados de distribuir la comunión entre los asistentes.

¿Qué objetos podrás llevar y cuáles estarán prohibidos?

Respecto a los objetos permitidos, recomendó llevar al menos una botella de agua, preferentemente de plástico, debido a las altas temperaturas. También se permitirá el ingreso de sombrillas pequeñas, alimentos ligeros, como sándwiches y snacks, mantas y banquitos plegables, especialmente para quienes permanezcan en el recinto desde la noche anterior.

Papa León XIV. Foto: GEC.

En cambio, estará prohibido ingresar armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio y drones. La Policía Nacional del Perú realizará los controles de seguridad correspondientes en los accesos. Las cámaras fotográficas profesionales y los trípodes tampoco están permitidos, precisó.

Condeña recomendó utilizar el transporte público para llegar a Las Palmas y evitar desplazarse en vehículos particulares, debido a las dificultades para encontrar estacionamiento.

Indicó que se coordinó con la ATU, la Municipalidad de Lima y otras instituciones para facilitar el traslado gratuito mediante el tren, los corredores y otros servicios de transporte. Añadió que los bloqueos vehiculares estarán ubicados a una distancia máxima de dos cuadras y media de cada puerta de ingreso.