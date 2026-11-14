El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspenderá la atención en sus centros de servicio de Lima Metropolitana y Callao este lunes 16 de noviembre, debido al día no laborable compensable decretado por el Gobierno por la visita del papa León XIV al Perú.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR y comprende a Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

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Según informó la entidad, la atención presencial se reanudará el martes 17 de noviembre, en los horarios habituales de cada sede.

Ante esta suspensión, Reniec recomendó a los ciudadanos que tenían previsto realizar trámites o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) reorganizar sus visitas para otra fecha.

TRÁMITES DE MANERA VIRTUAL

Pese a la suspensión de la atención presencial, los usuarios podrán continuar realizando diversos procedimientos a través de la página web de Reniec.

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Entre los servicios disponibles figuran la emisión y renovación del DNI, la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la consulta del estado del trámite del documento de identidad.

También se podrá gestionar la rectificación de domicilio y el cambio de estado civil de soltero a casado, entre otros procedimientos habilitados en la plataforma digital.

¿CÓMO REALIZAR CONSULTAS A RENIEC?

Los ciudadanos que necesiten información sobre sus trámites podrán comunicarse con la institución a través de sus redes sociales o llamar a la línea Aló Reniec al 315 4000, anexo 1900.

La entidad recordó que la suspensión corresponde únicamente a la atención presencial durante el lunes 16 de noviembre y que sus centros retomarán sus actividades habituales al día siguiente.