Autoridades sanitarias de Arequipa advierten que casi el 50% de los afectados con sarampión en la región son niños menores de 11 años. Foto: Minsa.
Autoridades sanitarias de Arequipa advierten que casi el 50% de los afectados con sarampión en la región son niños menores de 11 años. Foto: Minsa.
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Redacción Gestión
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Con 547 casos confirmados, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional, después de Puno, y concentra aproximadamente el 20% de los contagios reportados en el país, una situación que exige reforzar la prevención y proteger especialmente a la población infantil, informó el gobierno regional de Arequipa.

Ante este escenario, la Gerencia Regional de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica, control sanitario y vacunación para contener la propagación de esta enfermedad, considerada una de las más contagiosas del mundo.

Por ello, las autoridades insisten en que la prevención no puede esperar y que completar las dosis de vacunación constituye una de las medidas más efectivas para proteger la vida”, señaló a través de un comunicado.

“La evolución del brote evidencia un cambio preocupante en el comportamiento de la enfermedad. Durante los primeros meses, entre mayo y junio, los contagios se concentran principalmente en adultos jóvenes de 18 a 26 años, cuya movilidad por motivos laborales, comerciales y académicos facilitaban la circulación del virus entre distintas provincias y regiones, señaló Luz Santillana Cuentas, directora de Epidemiología.

Sin embargo, se advirtió que el escenario epidemiológico ha cambiado. Actualmente, casi el 50% de los casos confirmados en Arequipa corresponden a niños menores de 11 años, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la protección en los hogares y centros educativos.

Esta situación ha encendido las alertas del sector salud, debido a que el sarampión no es una simple enfermedad eruptiva. Puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, explicó Santillana Cuentas.

Autoridades sanitarias de Arequipa advierten que casi el 50% de los afectados con sarampión en la región son niños menores de 11 años. Foto: Minsa.
Autoridades sanitarias de Arequipa advierten que casi el 50% de los afectados con sarampión en la región son niños menores de 11 años. Foto: Minsa.

Piden mantenerse alerta

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a mantenerse alerta ante la presencia de fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y erupciones o manchas rojas en la piel.

Ante la sospecha de sarampión, se recomienda evitar la asistencia a colegios, centros laborales, reuniones y lugares concurridos, así como comunicarse oportunamente con el establecimiento de salud para recibir indicaciones sobre una evaluación segura y la toma de muestras correspondientes.

El aislamiento oportuno, la detección temprana y la vacunación son medidas esenciales para interrumpir la cadena de transmisión y proteger especialmente a los bebés, niños pequeños y personas vulnerables.

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