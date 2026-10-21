El Gobierno modificó la conformación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño e incorporó a los ministros de Salud y de Transportes y Comunicaciones como integrantes de este grupo encargado de coordinar las intervenciones ante los riesgos asociados al evento climático previsto para el periodo 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 299-2026-PCM, publicada el 21 de octubre de 2026, que modifica el artículo 2 de la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, norma que constituyó dicha comisión como órgano de decisión política y coordinación estratégica, dependiente de la Presidencia de la República.

Según los considerandos de la resolución, la incorporación de ambos sectores responde a la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, control y atención de los impactos sanitarios derivados de los eventos hidrometeorológicos extremos vinculados al Fenómeno El Niño.

Modifican la R.S. N° 256-2026-PCM que constituyó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño. Foto: Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, busca mejorar la capacidad de respuesta y rehabilitación de la infraestructura crítica, garantizar la transitabilidad y mantener la continuidad de las comunicaciones necesarias para la gestión del riesgo de desastres.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció hace unos días nuevas acciones del Gobierno para fortalecer la preparación del país frente al fenómeno El Niño. Foto: Presidencia.

¿Quiénes integran la comisión ante el Fenómeno El Niño?

Con la modificación, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño queda conformada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, quien la preside; los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, y Transportes y Comunicaciones; el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci); y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien ejerce la secretaría técnica.

La resolución también establece que la comisión podrá convocar a otros ministros, titulares de entidades públicas de cualquier nivel de gobierno y representantes de gremios y entidades privadas, según las necesidades de coordinación.

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La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño fue creada para articular las intervenciones previstas ante el peligro inminente, así como las acciones de preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia del fenómeno durante 2026-2027.

La resolución suprema lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta; y de los titulares de los sectores que integran la comisión, entre ellos los ministros de Salud y Transportes y Comunicaciones.