Police officers stand in front of a ransacked Franprix store as clashes erupted at Place de la Republique following an unauthorised demonstration, central Paris, on October 18, 2026 a day after nationwide protests against the "high cost of living". France's Prime Minister Sebastien Lecornu said 1,200 people were arrested in protests across the country on October 17, and 150 police were hurt as clashes between police and protesters, massive looting and multiple blazes gripped France as nationwide marches against soaring inflation degenerated into street violence of "extreme intensity". (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Police officers stand in front of a ransacked Franprix store as clashes erupted at Place de la Republique following an unauthorised demonstration, central Paris, on October 18, 2026 a day after nationwide protests against the "high cost of living". France's Prime Minister Sebastien Lecornu said 1,200 people were arrested in protests across the country on October 17, and 150 police were hurt as clashes between police and protesters, massive looting and multiple blazes gripped France as nationwide marches against soaring inflation degenerated into street violence of "extreme intensity". (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
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Redacción Gestión
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Unas 350 personas fueron arrestadas entre el domingo y la madrugada de hoy lunes en París, donde una treintena de negocios fueron saqueados, anunciaron este lunes respectivamente el ministro del Interior, Laurent Núñez, y el alcalde de la capital, Emmanuel Grégoire.

De otro lado, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció “toques de queda” a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

Las protestas en Francia se han traducido en ataques con daños e incendios.
Las protestas en Francia se han traducido en ataques con daños e incendios.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12H00 y las 20H00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes “fallos” en la gestión policial de los disturbios y pidió “nuevos modos operativos” para “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”.

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar “más adecuados” los toques de queda.

Con información de AFP

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