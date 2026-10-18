La Prefectura de París desplegó una unidad especializada en contener la violencia urbana, por segundo día consecutivo, en medio de una serie de protestas y el reporte de nuevos saqueos.

La unidad especializada CRS 8 de la Prefectura de Policía está “operando en la Plaza de la República”, donde se registran enfrentamientos entre cientos de personas y las fuerzas de seguridad. Además, se reanudaron los saqueos en la zona, según imágenes de televisión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló en un discurso emitido por televisión que “nada justifica” ni “excusa” la violencia suscitada durante las manifestaciones en el país.

Asimismo, también llamó a no “confundir” a los vándalos con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente contra el encarecimiento de la vida.

“Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”, precisó el mandatario, quien prometió “ayudas rápidas” y expresó su “apoyo” a los comerciantes y artesanos afectados por los saqueos.

Macron, además, acusó de la violencia a “facciosos de grupúsculos de extrema izquierda, a los que se suman numerosos delincuentes”. Además, reiteró que los autores de los destrozos y de los saqueos “pagarán” y “responderán” de sus actos.

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Respecto a los jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos y que el sábado se sumaron a las manifestaciones, llamó a que sean escuchados “sin prejuicios y sin minimizar las dificultades”.

El presidente también mandó un mensaje para la clase política, a quienes pidió “condenar sin ambages” las violencias urbanas, máxime cuando el gobierno y la extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de alentarlas.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada” y “merece una buena elección presidencial”, puntualizó.

Elaborado con información de AFP.