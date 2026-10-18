París despliega una unidad especializada ante nuevos saqueos y Macron condena la violencia. (Foto de Matthieu Rondel / AFP).
París despliega una unidad especializada ante nuevos saqueos y Macron condena la violencia. (Foto de Matthieu Rondel / AFP).
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Redacción Gestión
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y el reporte de nuevos saqueos.

Además, se reanudaron los saqueos en la zona, según imágenes de televisión.

la violencia suscitada durante las manifestaciones en el país.

Asimismo, también llamó a no “confundir” a los vándalos con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente contra el encarecimiento de la vida.

“Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”, precisó el mandatario, quien prometió “ayudas rápidas” y expresó su “apoyo” a los comerciantes y artesanos afectados por los saqueos.

Además, reiteró que los autores de los destrozos y de los saqueos “pagarán” y “responderán” de sus actos.

llamó a que sean escuchados “sin prejuicios y sin minimizar las dificultades”.

El presidente también mandó un mensaje para la clase política, a quienes pidió “condenar sin ambages” las violencias urbanas, máxime cuando el gobierno y la extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de alentarlas.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada” y “merece una buena elección presidencial”, puntualizó.

Elaborado con información de AFP.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronuncia desde el Palacio del Elíseo al día siguiente de los disturbios y saqueos ocurridos en el país. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronuncia desde el Palacio del Elíseo al día siguiente de los disturbios y saqueos ocurridos en el país. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).

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