Durante el tercer trimestre del 2026 los mercados globales volvieron a mostrar una resiliencia notable en un entorno retador. El conflicto en Medio Oriente, el alza generalizada de las tasas soberanas, las dudas sobre la sostenibilidad de la inversión en inteligencia artificial y la incertidumbre política en Estados Unidos y Europa alimentaron una larga lista de preocupaciones. Sin embargo, las acciones resistieron y la economía global siguió expandiéndose. La razón principal de esto es que los fundamentos continúan siendo favorables.

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El principal motor de esta solidez ha sido el crecimiento. Los indicadores manufactureros muestran una clara recuperación a nivel global. EE. UU. cerró el trimestre con PMI manufactureros y de servicios en niveles consistentes con una economía en aceleración, mientras que Europa también mostró una mejora significativa a pesar de los mayores costos energéticos. Asimismo, la actividad industrial global crece a un ritmo anualizado cercano a 7.4%, impulsada por la expansión de la inversión vinculada a inteligencia artificial y por un repunte más amplio del gasto de capital.

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Las utilidades corporativas también continúan como un soporte clave. Las expectativas de ganancias globales a doce meses aumentaron alrededor de 40% durante el último año, una tasa históricamente extraordinaria para una economía que no está saliendo de recesión. Aunque el sector tecnológico continúa liderando, la mejora ya no se limita a ese segmento. La recuperación manufacturera y el fortalecimiento de la inversión están permitiendo que el crecimiento de ganancias se extienda hacia sectores más cíclicos.

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El riesgo más palpable sigue siendo el impacto del alza de las tasas de interés sobre la actividad económica. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años han superado 5.30%, mientras que los bonos soberanos del G7 también registran máximos de varios años.

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El repunte inflacionario visto este año justifica parte de este movimiento; no obstante, existe un matiz importante: una porción significativa del incremento reciente de las tasas proviene del aumento de las tasas reales y no de un deterioro de las expectativas de inflación. Históricamente, un alza de las tasas reales suele reflejar una economía más fuerte, mejores perspectivas de crecimiento y una mayor rentabilidad esperada de la inversión privada.

De hecho, los rendimientos aún no parecen suficientemente elevados como para descarrilar la expansión económica. En EE. UU., el crecimiento nominal del PBI sigue por encima de las tasas soberanas de largo plazo. Algunas estimaciones sitúan el crecimiento nominal cerca de 6.3%, todavía superior al rendimiento de los soberanos a diez años. Además, la Fed de Atlanta estima un crecimiento real cercano a 4% para el tercer trimestre.

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Mirando hacia el cuarto trimestre, esperamos un escenario volátil, pero no de deterioro estructural. A la ya mencionada persistencia inflacionaria se suma como factor a monitorear las utilidades corporativas; en particular, las ligadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, mientras los indicadores líderes de actividad sigan sólidos y el crecimiento económico siga superando el costo de financiamiento, el contexto todavía favorece una visión moderadamente constructiva para los activos de riesgo. En términos relativos, seguimos viendo más valor en acciones que en bonos, en deuda emergente que en deuda desarrollada y en acciones emergentes que en acciones desarrolladas fuera de EE. UU.

Jorge Beingolea es director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management