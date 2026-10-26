Flávio Bolsonaro. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro afirmó que «es imposible reconocer» la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

Según el candidato opositor, que se quedó con el 48.2% de los votos frente al 51.8% que alcanzó Lula con el 99.99% escrutado, las elecciones tenían que haberse anulado en el momento en que el miembro de la Corte Suprema intervino.

“Lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable”, insistió el senador, que fue el candidato más votado en la primera vuelta.

La decisión sobre el horario de las votaciones

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) consideró como inaceptable e ilegal la decisión del magistrado Cristiano Zanin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación ante una petición de la campaña del jefe de Estado.

Según el candidato opositor, el magistrado del Supremo «atropelló» al Tribunal Superior Electoral (TSE) que sería el responsable por analizar el recurso de la campaña oficialista, pero que no se pronunció.

El magistrado acató un recurso de la campaña de Lula, que se quejó de que algunos alcaldes de oposición al Gobierno sabotearon el sistema de transporte público para impedir a los electores desplazarse hasta las urnas en fortines electorales del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).

La confusión tras la extensión del horario de votación

La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17.00 hora local (20.00 GMT) como estaba previsto, ya que a los responsables por los colegios electorales no se les informó a tiempo, por lo que el aplazamiento generó una gran confusión.

“Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades”, afirmó el senador.

Bolsonaro dijo que, ante la confusión, su campaña nunca podrá saber cuántos votos podría haber obtenido en los colegios electorales en los que las urnas no se reabrieron para el horario adicional.

, afirmó.

Bolsonaro denunció igualmente que a los fiscales del PL los retiraron de los colegios electorales en el momento en que se reabrieron para el horario extendido.

«Hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta. Yo no voy a desistir de Brasil», concluyó.

Con información de EFE

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