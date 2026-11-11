La compañía británica Nativo Resources Plc evalúa desarrollar una planta para recuperar oro y plata de relaves históricos en el sur del Perú, en asociación con La Joya Mining S.A.C. (LJM). La iniciativa también contempla procesar material que podría suministrar la operación minera de la firma peruana, con la que suscribió una carta de intención exclusiva para avanzar en las negociaciones.

El acuerdo establece un periodo de exclusividad hasta abril de 2027 y un derecho de primera opción hasta julio del mismo año. La iniciativa forma parte de los planes de Nativo Resources para ampliar su cartera de oportunidades de recuperación de metales preciosos en el país.

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¿Qué contempla el acuerdo entre Nativo Resources y La Joya Mining?

La oportunidad comprende el procesamiento de relaves históricos de La Joya Mining y el posible suministro continuo de material procedente de su planta de procesamiento de mineral de oro, que tiene una capacidad declarada de 350 toneladas por día.

Según los términos preliminares, Nativo Resources, a través de su subsidiaria peruana BOKU Resources S.A.C., asumiría el financiamiento del diseño, construcción y puesta en marcha de una nueva planta en las instalaciones de LJM. Por su parte, la compañía peruana aportaría los relaves, así como el acceso a la infraestructura y los derechos sobre el terreno.

Las condiciones comerciales para la operación, que estarían basadas en la producción de oro, todavía están pendientes de negociación. Mientras tanto, Nativo y BOKU realizan un proceso de debida diligencia por cuenta propia, con disposiciones que les permiten acceder a la información, realizar muestreos y efectuar pruebas.

La planta de procesamiento de mineral de oro de La Joya Mining tiene una capacidad declarada de 350 toneladas por día.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la evaluación?

Una consultora metalúrgica independiente de Perú inició la revisión de los registros operativos históricos y de la información disponible sobre los relaves. Los primeros resultados se esperan para el cuarto trimestre de 2026 y permitirán determinar el alcance de las siguientes etapas de evaluación.

El programa de trabajo podría incluir muestreos y pruebas metalúrgicas para completar los datos históricos y establecer el potencial de recuperación de oro y plata del material. El alcance y el calendario de los estudios posteriores dependerán de los resultados de esta primera revisión.

Nativo Resources precisó que cualquier decisión de inversión estará sujeta a una evaluación técnica y comercial satisfactoria, la firma de acuerdos definitivos, la obtención de permisos y el financiamiento correspondiente.

Los otros proyectos de Nativo Resources en Perú

La iniciativa con La Joya Mining forma parte de la estrategia de Nativo Resources para consolidar un negocio integrado de minería y procesamiento de metales preciosos en el país. Su modelo contempla tres actividades principales: extracción de oro, procesamiento de mineral y recuperación de oro y plata a partir de relaves.

Entre sus objetivos de corto plazo, la compañía considera completar la construcción de la planta de procesamiento de mineral de oro La Patona, destinada a tratar material propio y de terceros; restablecer la producción de oro en Tesoro y avanzar en una cartera de oportunidades de reprocesamiento de relaves.

El acuerdo con La Joya Mining es principalmente no vinculante. Aunque incluye compromisos vinculantes en materia de acceso, cooperación, exclusividad, derecho de primera opción, confidencialidad y legislación aplicable, ninguna de las partes está obligada a concretar la operación mientras no se suscriban acuerdos definitivos. Nativo Resources advirtió que no existe certeza de que el proyecto llegue a ejecutarse.