Nativo Resources, minera listada en el mercado AIM de la Bolsa de Londres y con proyectos auríferos en el Perú, aseguró los fondos para terminar su planta de procesamiento de mineral La Patona, en Acarí (Arequipa). El capital vendrá de Chancery Royalty, compañía de regalías de oro y plata con sede en Bermudas. A cambio, Chancery recibirá una parte de la producción de oro.

El acuerdo vinculante, anunciado el 13 de octubre, contempla un financiamiento de US$ 3.5 millones para completar la construcción y la puesta en marcha de la Fase 1 de la planta.

“Proporciona una vía clara y totalmente financiada para completar la Fase 1 de La Patona”, señaló Stephen Birrell, CEO de Nativo.

En contraparte, Chancery recibirá el 6% de los ingresos brutos por el oro que produzca La Patona hasta acumular el equivalente a 3,034 onzas. Desde entonces, la participación bajará a 1.5% durante el resto de la vida útil de la operación. Nativo no tendrá derecho a recomprar la regalía.

Además, Chancery invertirá £600,000 para adquirir el 16% de Nativo Resources. También obtendrá un derecho de preferencia sobre las futuras fases de expansión de la planta y sobre la cartera de proyectos de la minera.

La Patona es una planta de lixiviación por cianuración con una capacidad de 70 toneladas diarias (TPD). Está ubicada a unos 45 kilómetros de Tesoro, la concesión aurífera de Nativo.

¿Cuándo entrará en operación la planta de Nativo?

La Patona es una planta de lixiviación por cianuración con una capacidad de 70 toneladas diarias (TPD). Está ubicada a unos 45 kilómetros de Tesoro, la concesión aurífera de Nativo. La empresa ya había invertido en el sitio, y el nuevo financiamiento cubre lo que falta para iniciar operaciones. La puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre del 2027.

Sobre las siguientes etapas, Birrell indicó: “Se espera que el flujo de caja generado por la Fase 1 financie las posteriores expansiones de la Fase 1a y la Fase 2 hasta alcanzar los 350 TPD”.

Con este esquema, Nativo deja de depender de las sucesivas ampliaciones de capital con las que había financiado sus operaciones. Según Chancery, la acción de la minera subió cerca de 160% tras el anuncio.

Cartera en expansión

Con La Patona, Chancery suma seis regalías en producción o próximas a producir, en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Finlandia, Etiopía y ahora el Perú. Para la compañía, el acuerdo le da acceso a producción en el corto plazo y a un posible negocio escalable de procesamiento de mineral en el país.

“Chancery Royalty se centra en regalías de producción a corto plazo”, explicó Jeremy Gray, CEO de Chancery.

Asimismo, el ejecutivo añadió que la empresa prevé aumentar las onzas equivalentes de oro de Chancery de 4,000 en 2027 a más de 28,000 para 2030.