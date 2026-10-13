La minera canadiense Element 29 Resources incorporó una tercera perforadora a su proyecto Elida, ubicado en la zona centro-occidental del Perú, para ampliar la exploración de cobre, molibdeno y plata. La compañía busca superar su meta inicial de perforación para 2026, fijada en 10,000 metros, y prevé mantener los trabajos durante 2027.

“Agregar una tercera perforadora nos permite evaluar el sistema de pórfido de Elida más allá de la zona 1, comenzando por la zona 4”, señaló Richard Osmond, presidente y CEO de Element 29, en el comunicado. Esta última es un objetivo mineralizado que todavía no ha sido perforado.

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Element 29 amplía la exploración de cobre en Elida

La zona 4 se encuentra inmediatamente al oeste de la zona 1 y presenta indicios geológicos que, según la empresa, la convierten en un objetivo prioritario para buscar mineralización de cobre, molibdeno y plata.

Con tres perforadoras en operación, Element 29 prevé que la longitud acumulada de perforación supere los 30,000 metros a medida que avance el programa , más del doble de lo realizado para sustentar la estimación inicial de recursos minerales inferidos del proyecto.

La campaña continuará durante 2027 y la compañía contempla incorporar una cuarta máquina.

La compañía prevé continuar las perforaciones en Elida durante 2027 y evaluar nuevos objetivos dentro del yacimiento. (Foto: Element 29)

Los resultados de los trabajos en las zonas 1 y 4 permitirán definir las siguientes etapas de exploración. Posteriormente, la empresa planea perforar las zonas 2 y 3 para evaluar otros objetivos del sistema mineralizado.

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La minera prevé ampliar las plataformas de perforación

En paralelo, Element 29 avanzará con el modelamiento de recursos y las pruebas metalúrgicas junto con Synectiq Inc. Los estudios buscan caracterizar los principales tipos de mineral, evaluar la recuperación de cobre, molibdeno y plata, y determinar la calidad del concentrado. Los resultados contribuirán a una futura actualización de la estimación de recursos minerales y a los siguientes estudios técnicos.

Element 29 prevé que las perforaciones acumuladas en Elida superen los 30,000 metros.

La compañía también prevé solicitar una modificación de su certificación ambiental y del permiso de inicio de actividades para aumentar de 40 a un máximo de 60 las plataformas de perforación autorizadas. La ampliación todavía está sujeta a la aprobación regulatoria.

Elida es el principal proyecto de exploración de Element 29, que también cuenta con los proyectos Flor de Cobre, Paka y Pahuay en Perú. El comunicado no precisa la inversión asociada a la incorporación de la tercera perforadora ni reporta nuevos resultados de exploración en la zona 4.