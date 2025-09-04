Element 29 Resources inicio una nueva campaña de perforación en su proyecto Elida, ubicado en el centro-oeste de Perú, que busca ampliar los recursos minerales de cobre, molibdeno y plata ya identificados y confirmar la existencia de un núcleo de alta ley en profundidad.

La compañía detalló que el plan contempla hasta 7.000 metros de perforación diamantina, diseñados para incrementar la confianza en el recurso mineral y mejorar las leyes globales de cobre, molibdeno y plata.

Asimismo, la minera apunta a probar objetivos de alta prioridad identificados en los recientes estudios geofísicos magnetotelúricos, que revelaron áreas con alto potencial mineral aún no evaluadas.

Element 29 inició nuevo programa de perforación en su proyecto Elida. (Foto referencial: iStock)

Exploración en pozo ELID033

En paralelo, el pozo ELID036, ubicado al suroeste del tajo, busca confirmar la continuidad de la mineralización y explorar una gran anomalía de baja resistividad aún no probada.

Este frente podría mejorar las leyes generales del recurso y extender la mineralización en el margen sur del sistema, sin comprometer la baja relación de desmonte del yacimiento.

Element 29 intensifica exploración en Elida para confirmar núcleo de cobre de alta ley (Foto referecial: iStock)

Cobre de mayor ley en Elida

El CEO de la compañía, Richard Osmond, destacó que esta campaña representa un paso decisivo para transformar a Elida en un descubrimiento de cobre de relevancia internacional.

“Con la perforación ya en marcha, el programa de 2025 ofrece una clara oportunidad para ampliar la huella de recursos y avanzar con Elida hacia un importante descubrimiento de cobre en una jurisdicción minera de primer nivel”, afirmó.

Elida se encuentra en una zona con acceso vial y energético estratégico, a menos de 200 km de Lima, y se beneficia de infraestructura cercana y mano de obra calificada.

El plan contempla hasta 7.000 metros de perforación diamantina. (Foto: Element 29)

