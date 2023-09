La canadiense Element 29 Resources Inc. comunicó una nueva colocación privada sin intermediarios. La operación implica la venta de hasta 19,333,333 unidades de la compañía a un precio de US$ 0.15 por unidad, que le generará ingresos brutos de hasta US$ 2.9 millones. A la fecha, su principal objetivo es explotar y desarrollar su depósito de pórfido de cobre Elida en el centro-oeste de Perú, y su proyecto de pórfido de cobre Flor, ubicado a 26 km al sureste de la mina de cobre Cerro Verde.

De acuerdo a una comunicación oficial de la compañía, cada unidad emitible en virtud del financiamiento consta de una acción ordinaria en el capital de la compañía (una acción ordinaria) y una garantía de compra de acciones ordinarias no transferibles (una garantía). “Cada warrant se puede ejercer por una acción ordinaria (una acción warrant) durante un período de 24 meses después de la fecha de cierre a un precio de ejercicio de $0.25 por acción warrant”, se especificó.

La financiación está sujeta a la aprobación de la TSX Venture Exchange. Los ingresos netos de la financiación se utilizarán para financiar actividades de exploración en los proyectos de la empresa en Perú y para capital de explotación general. Todos los valores emitidos en virtud de la financiación están sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión.

Element 29 en el 2023

En julio de este año, la canadiense comunicó una nueva colocación privada sin intermediarios, tras concluir la primera dada a conocer el 30 de mayo pasado. La nueva colocación implica la venta de hasta 13,333,333 unidades de la sociedad a un precio de US$ 0.15 por unidad, que le generará ingresos brutos de hasta US$ 2 millones.

“La operación estará exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación por los accionistas minoritarios del MI 61-101, ya que ni el valor justo de mercado de las acciones emitidas ni la contraprestación pagada por dichas personas superarán el 25% de la capitalización bursátil de la empresa”, según el comunicado de la empresa en dicha fecha.

En mayo del 2021, Element 29 Resources Inc. anunció que el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) emitió la autorización para que la empresa inicie sus actividades de exploración para dicho proyecto de cobre, el cual es propietario absoluto.

