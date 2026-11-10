La minera peruana Minsur, parte del Grupo Breca, cerró el tercer trimestre del 2026 con alzas de doble dígito en ventas, EBITDA y utilidad neta. Estas se sostuvieron en el mayor precio del estaño y en una recuperación de su producción de refinado. En contraste, el oro de su unidad Pucamarca (Tacna) siguió en retroceso por el agotamiento progresivo de la mina.

Entre julio y setiembre, la producción de estaño refinado en la fundición de Pisco alcanzó las 9,028 toneladas, un avance de 4% frente al mismo periodo del 2025, principalmente debido al mayor concentrado alimentado producto del consumo de stock de concentrado.

En su principal operación, San Rafael (Puno), la producción de estaño contenido subió 2%, hasta 7,090 toneladas, por una mayor ley del mineral alimentado a la concentradora (+5%). En tanto, la planta B2 produjo 1,967 toneladas, 2% menos, por un menor mineral tratado y una menor recuperación.

En paralelo, la producción de oro en Pucamarca (Tacna) cayó 18%, hasta 9,827 onzas, debido a la menor ley del mineral y a un menor tonelaje puesto en PAD, esta última como resultado del agotamiento de la mina. Según la empresa, ambos efectos fueron compensados en parte por iniciativas de regado de taludes (riego con solución en las laderas de la pila de mineral) que permitieron recuperar onzas adicionales al plan.

En su principal operación, San Rafael (Puno), la producción de estaño contenido subió 2%, hasta 7,090 toneladas, por una mayor ley del mineral alimentado a la concentradora (+5%).

Minsur gana más con el estaño y destina su capex a extender San Rafael

Minsur registró ventas por US$ 512.9 millones en el tercer trimestre, 59% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas de estaño sumaron US$ 488.1 millones (+67%), por un precio realizado 60% mayor y un volumen vendido 5% superior. Las de oro, en cambio, bajaron 19%, hasta US$ 23.7 millones.

El EBITDA ascendió a US$ 335.7 millones, un alza de 82%, mientras que el margen EBITDA pasó de 57% a 65%. Sin embargo, restaron al resultado los mayores gastos de exploración y proyectos (US$ 31.5 millones, +30%), ligados a la estrategia de incremento de recursos en la línea de estaño, y los mayores gastos administrativos.

La utilidad neta alcanzó US$ 242.5 millones, frente a los US$ 165.3 millones de un año antes (+47%). Asimismo, creció menos que el EBITDA porque el pago de impuestos se elevó a US$ 125.3 millones, más del doble que en el mismo período del año anterior. Sin considerar los resultados de subsidiarias y asociadas ni la diferencia en cambio, la utilidad neta ajustada fue de US$ 174.8 millones, un avance de 97%.

A setiembre, las ventas acumuladas llegaron a US$ 1,302.1 millones (+49%) y la utilidad neta a US$ 665 millones, 92% más que en los nueve primeros meses del 2025.

En el trimestre, el capex totalizó US$ 35.1 millones, 9% más que un año antes. La mayor parte se destinó a San Rafael, por la construcción de la relavera B4 (depósito de residuos mineros) y el desarrollo de la infraestructura de San Germán para extender la vida de la mina.