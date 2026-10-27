Minsur, del Grupo Breca, plantea reaprovechar relaves y nuevas exploraciones en San Rafael

Minsur, empresa minera del Grupo Breca, proyecta nuevas inversiones en su mina de estaño San Rafael (Puno). En el primer semestre de 2026, la operación produjo 13,455 toneladas de estaño en concentrado, un 6% más que en el mismo periodo del 2025. ¿Qué planes tiene la compañía para el mediano plazo?

En detalle, la minera presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari – San Rafael.

La propuesta reúne una serie de modificaciones destinadas a optimizar el procesamiento de mineral, recuperar materiales que aún contienen estaño y fortalecer la infraestructura operativa de la unidad minera.

Minsur propone recuperar estaño de 651,567 toneladas de relaves y aprovechar otras 540,000 toneladas de material mineralizado acumulado en Larancota. Foto: Andina

Los planes de Minsur en San Rafael

Uno de los principales cambios que plantea Minsur es recuperar estaño de materiales que ya se encuentran almacenados en la operación. Para ello, propone reaprovechar aproximadamente 651,567 toneladas de relaves del depósito B3 y trasladarlas a la planta B2, donde se recuperará el estaño que aún contienen. Los residuos que queden tras el procesamiento serán enviados al depósito B4, utilizando la infraestructura existente.

La compañía también busca aprovechar 540,000 toneladas de material mineralizado acumulado en el depósito de desmonte Larancota. Este material tiene una concentración promedio estimada de 0.30% de estaño y será sometido a un proceso de selección denominado Ore Sorting, que permite separar el material con contenido de mineral antes de enviarlo a la planta San Rafael para su procesamiento.

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En las operaciones subterráneas, Minsur propone aumentar la producción de su planta de concreto, ubicada en el nivel 4,075, de 30 a 80 metros cúbicos diarios. El objetivo es contar con más shotcrete , un concreto que se proyecta sobre las paredes y techos de los túneles para reforzar y estabilizar las labores subterráneas.

Los cambios también alcanzan al sector San Germán. Como las operaciones se concentran principalmente en el nivel 4,185, la empresa plantea trasladar allí el comedor y el taller de mantenimiento. Con este cambio, el comedor ampliaría su capacidad de 60 a 150 personas, mientras que la reubicación del taller facilitaría la atención de los equipos utilizados en la mina.

En materia de energía y manejo de agua, la propuesta contempla mantener operativo el sistema de respaldo eléctrico de la estación de bombeo B33F, en la planta San Rafael, para responder ante posibles interrupciones del suministro. También se instalaría una línea para derivar agua desde Polay hacia el sistema de tratamiento, con el fin de reducir el riesgo de sobrecarga en la estación de bombeo.

En la planta B2, Minsur plantea conectar dos sistemas que actualmente manejan agua para distintos usos dentro de la operación. Esto permitiría reutilizar el agua que ya circula por el proceso y reducir la necesidad de incorporar agua fresca, sin aumentar la demanda hídrica aprobada para la unidad minera.

La compañía también propone aprovechar operativamente una poza de contingencia de la planta B2, que tiene una capacidad de 1,380 metros cúbicos. La instalación ayudaría a manejar los flujos de agua y facilitar su recirculación, pero conservaría su función de respaldo ante eventuales contingencias.

En el depósito de relaves B4, por su parte, se instalaría un sistema de bombeo con capacidad de hasta 20 litros por segundo para trasladar agua acumulada hacia la poza principal. La medida busca facilitar la distribución y reutilización del agua dentro del circuito existente, sin recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento.

El plan contempla ampliar la capacidad del comedor, reubicar el taller de mantenimiento y aumentar la producción de concreto para reforzar los túneles de la mina. Foto: Andina

¿Nuevas instalaciones y exploración a la vista?

El paquete de modificaciones incluye ampliar en 2,569 metros cuadrados la Cancha de Mineral 1 y reubicar los almacenes de Minsur y AESA (empres contratista). Además, la empresa plantea elevar aproximadamente 3.6 metros dos fases del depósito de suelo orgánico de Larancota, conocido como topsoil. Con ello, su capacidad de almacenamiento aumentaría en 94.786 metros cúbicos.

En la zona de Cumani, Minsur propone construir un nuevo Coreshack 3, instalación destinada a almacenar y revisar las muestras de roca obtenidas durante las perforaciones. El espacio incluiría áreas para registrar y analizar estas muestras, además de oficinas, comedor y servicios.

A estas obras se sumarían 29 contenedores para almacenes, oficinas, vestuarios y refugios, así como 11 instalaciones destinadas a contratistas.

El ITS también contempla 41 perforaciones de investigación, 136 sondajes de exploración geológica y 352 calicatas . Estas últimas son excavaciones que permiten examinar las características del suelo y del subsuelo. Para ejecutar estos trabajos, la empresa prevé habilitar las plataformas y los accesos necesarios.

La propuesta, por último, incluye mejoras en el manejo del agua, los sistemas de drenaje y el control de la erosión, además de adecuaciones en las vías de acceso y otras instalaciones de soporte de la operación minera.