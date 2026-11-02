Entre enero y septiembre, la producción de oro de las operaciones directas de Compañía de Minas Buenaventura sumó 89,556 onzas. Al incluir las empresas asociadas, el reporte de resultados del tercer trimestre registró 112,437 onzas, frente a una estimación anual actualizada de entre 142,300 y 164,500 onzas. Más allá de los resultados acumulados, ¿qué espera la empresa minera para los próximos meses?

Durante la ronda de preguntas y respuestas de su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2026, los principales ejecutivos de Buenaventura detallaron los avances y planes en sus distintas operaciones.

Uno de los temas abordados fue la transición hacia un modelo de minería operada directamente por la compañía, conocido como owner mining . Este cambio supone que Buenaventura asuma con personal y equipos propios una mayor proporción de las labores de minado y desarrollo que antes realizaban contratistas.

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Juan Ortiz Zevallos, vicepresidente de Operaciones de Buenaventura, explicó que en Yumpag ya realizan directamente el 100% de las labores de minado y desarrollo. Además, ha adquirido aproximadamente el 75% de los equipos que necesita para operar bajo este modelo.

“Tenemos pendiente recibir parte de la flota subterránea, cuya entrega está prevista para el primer trimestre de 2027 y representa una inversión adicional de alrededor de US$ 6 millones. La mayor parte del capex ya se ha ejecutado y los equipos han sido entregados”, específico.

En Uchucchacua, agregó que Buenaventura ya ejecuta directamente cerca del 75% de las labores de minado. “En cuanto a los trabajos de desarrollo, la participación de la compañía alcanza aproximadamente el 50%; el resto continúa a cargo de terceros”, expresó.

En El Brocal, la empresa espera que, durante el segundo trimestre de 2027, el 100% de la producción de la mina subterránea esté a cargo de Buenaventura. Para las labores de desarrollo, prevé asumir directamente alrededor del 50%, mientras que el porcentaje restante, correspondiente a las zonas más extensas, seguirá en manos de contratistas.

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En San Gabriel, ya realiza directamente el 100% de las labores de producción minera y aproximadamente el 75% de los trabajos de desarrollo.

Respecto de la inversión necesaria para avanzar con esta transición en sus diferentes unidades mineras, Ortiz estimó que la compra de equipos durante 2027 requerirá entre US$ 25 millones y US$ 30 millones .

Buenaventura espera elevar el procesamiento de San Gabriel a 1,700 toneladas diarias hacia fines de 2026 y alcanzar su capacidad nominal hacia el cierre de 2028. La recuperación de oro, por su parte, apunta a llegar a aproximadamente 85%. Foto: Andina.

¿Qué pasará con San Gabriel?

En San Gabriel (Moquegua), Buenaventura espera alcanzar la capacidad nominal de la operación hacia fines de 2028. En detalle, el vicepresidente de Operaciones explicó que durante octubre la planta de procesamiento operó a un promedio de 1,400 toneladas por día.

“La compañía espera elevar ese volumen a aproximadamente 1,700 toneladas diarias durante noviembre y diciembre, nivel que proyecta mantener al inicio de 2027”, acotó.

El ejecutivo precisó que la planta de procesamiento no es actualmente el principal obstáculo para incrementar el volumen de mineral tratado. “La limitación se encuentra en las etapas posteriores, específicamente en el secado y la compactación de los relaves, cuya capacidad condicionará el crecimiento de la operación durante 2027”, precisó.

En cuanto a la recuperación de oro, Ortiz señaló que esta se ubicó alrededor del 60% en octubre. La expectativa es elevarla progresivamente hasta un rango de entre 65% y 69%, cerca del 70%, hacia diciembre. Ese sería el nivel promedio con el que San Gabriel comenzaría 2027.

La meta de recuperación final del proyecto, sin embargo, se sitúa en aproximadamente 85%. Para llegar a ese porcentaje, Buenaventura evalúa incorporar reactivos adicionales que faciliten la cianuración y posiblemente nuevos circuitos al proceso de tratamiento. Ortiz indicó que estas alternativas todavía están en etapa de evaluación y pruebas, aunque la compañía considera posible alcanzar la recuperación prevista en 2028.

San Gabriel hacia un mayor procesamiento

Sobre el cronograma para ampliar el procesamiento en San Gabriel, el ejecutivo indicó que Buenaventura espera procesar un promedio de 600,000 toneladas durante 2027 y alrededor de 800,000 toneladas anuales en 2028 . La capacidad nominal total se alcanzaría hacia fines de ese último año.

Este crecimiento dependerá, expresó Ortiz, de la disponibilidad de superficie para el secado y el apilamiento en seco de los relaves. San Gabriel está ubicada en la parte baja de un valle en forma de V, donde el espacio disponible es inicialmente reducido. A medida que avance la compactación de los relaves, la compañía podrá ganar superficie hacia niveles superiores y ampliar progresivamente la capacidad de almacenamiento.

Como parte de los trabajos para atender esta limitación, Buenaventura inició a fines de septiembre las labores preliminares para reparar dos de los tres filtros prensa. “Esperamos que los tres equipos estén instalados y reparados, junto con sus respectivos soportes de acero y concreto, entre abril y mayo de 2027, una vez concluida la temporada de lluvias”, manifestó.

En un escenario de operación estable, San Gabriel podría procesar alrededor de un millón de toneladas al año, equivalente a unas 3,000 toneladas diarias. Ortiz estimó que, bajo esas condiciones, el costo operativo sería de aproximadamente US$ 180 por tonelada y la producción anual de oro se ubicaría entre 100,000 y 120,000 onzas.

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Situación de las diferentes unidades mineras: