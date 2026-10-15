Compañía de Minas Buenaventura redujo su proyección de producción para la mina de oro San Gabriel (Moquegua) en 2026 a un rango de entre 15,000 y 20,000 onzas. La compañía atribuyó el ajuste a las restricciones temporales en el procesamiento de mineral durante la puesta en marcha de la operación. ¿Qué avances reportó para el cierre del año y qué otras unidades actualizaron sus perspectivas?

En agosto, Gestión informó que la minera había ajustado su meta de producción de oro de San Gabriel a 30,000 onzas para este año, frente a las 50,000 onzas previstas inicialmente.

La nueva estimación supone una reducción adicional respecto de ese objetivo, mientras la compañía continúa trabajando para superar las limitaciones operativas de la unidad.

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San Gabriel continuará con trabajos para superar restricciones operativas

En su último reporte de resultados enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Buenaventura informó que la producción de oro de San Gabriel estuvo por debajo de las proyecciones en el tercer trimestre de 2026, debido al menor tonelaje de mineral procesado durante la etapa de puesta en marcha.

Según la compañía, el procesamiento estuvo restringido durante la mayor parte del periodo mientras se completaba la primera fase de los trabajos de reforzamiento del sistema de filtrado de relaves.

El procesamiento se reanudó durante la última semana de septiembre y alcanzó aproximadamente 1,300 toneladas por día al cierre del trimestre. La compañía prevé ejecutar trabajos adicionales de reforzamiento de manera progresiva durante los próximos seis meses, con el objetivo de resolver la restricción de procesamiento durante el primer semestre de 2027 .

Pese a estas limitaciones, las actividades de minado continuaron durante todo el trimestre. Al cierre de septiembre, el ritmo de minado se estabilizó en 1,700 toneladas por día y permitió generar un inventario de mineral de aproximadamente 100,000 toneladas métricas.

Buenaventura reporta avances en El Brocal y actualiza sus perspectivas para algunas operaciones mineras.

Julcani actualiza sus estimaciones y El Brocal alcanza 13,500 toneladas por día

San Gabriel no fue la única operación con cambios en sus estimaciones para 2026. Buenaventura también actualizó las proyecciones de producción de Julcani, en Huancavelica, para reflejar la mezcla de producción esperada. En el tercer trimestre, la producción de oro de esta unidad superó ligeramente las previsiones, mientras que la de plata quedó por debajo de lo esperado.

En contraste, El Brocal, en Pasco, alcanzó un ritmo de procesamiento de 13,500 toneladas por día al cierre de septiembre. La producción de cobre, plata y oro de esta operación estuvo en línea con las proyecciones y la minera mantuvo sin cambios sus estimaciones para 2026.

En Orcopampa, en Arequipa, la producción de oro superó ligeramente las previsiones por un mayor tonelaje de mineral procesado. En Tambomayo, en Arequipa, el resultado también fue superior a lo esperado, impulsado por leyes de oro mayores a las previstas.

La minera también conservó sin cambios sus estimaciones para Uchucchacua, en Oyón, Lima; Yumpag, en Pasco; Coimolache, en Cajamarca; y La Zanja, también en Cajamarca.

Entre enero y septiembre, la producción de oro de las operaciones directas de Buenaventura sumó 89,556 onzas. Al incluir las empresas asociadas, el reporte registra 112,437 onzas, frente a una estimación anual actualizada de entre 142,300 y 164,500 onzas.