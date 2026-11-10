CADE Ejecutivos 2026 se realiza en Cusco bajo el lema “Unidos para avanzar”. (Foto: Minsur)
CADE Ejecutivos 2026 se realiza en Cusco bajo el lema “Unidos para avanzar”. (Foto: Minsur)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Con los precios de los metales en niveles altos y la amenaza de El Niño en el horizonte, el empresariado peruano llegará a Cusco con una consigna: alinear esfuerzos para que el crecimiento económico alcance a las regiones. Así lo plantea Juan Luis Kruger, CEO de Minsur —la minera del Grupo Breca que produce estaño, cobre y oro—, quien conducirá el miércoles 25 de noviembre el “Conversatorio con inversionistas internacionales: ¿Qué necesitan para apostar más por el Perú? ¿Y para las regiones?” en CADE Ejecutivos 2026.

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