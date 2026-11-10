El ejecutivo explicó que la línea temática de esta edición es “Unidos para avanzar”, y que el objetivo es construir una visión conjunta entre los actores que participan en la conferencia.

“Lo que tenemos que buscar en este evento es alinear esfuerzos para que todos crezcamos. Se trata de ir construyendo una visión conjunta, alineada, para lograr que no solamente haya crecimiento económico, sino que ese crecimiento tenga un correlato en el desarrollo social de nuestro país”, refirió a Gestión.

En esa línea, sostuvo que una de las grandes preguntas que debe responder el foro es cómo hacer que el crecimiento llegue a las regiones y a las personas de las zonas más remotas del país.

Agroindustria, banca y minería: quiénes integran el conversatorio

El conversatorio busca recoger la mirada de tres inversionistas extranjeros sobre el ambiente empresarial y la coyuntura económica y política del Perú. La conversación girará en torno a tres ejes: cómo ven al país, qué necesitan para seguir apostando por él y qué temas deberían definirse en la agenda política para que las inversiones fluyan de manera más eficiente.

Por el sector agroindustrial participará Felipe Molina, director de Grupo Hame, que opera en el Perú desde hace varios años y tiene presencia en Centroamérica, México, Colombia y Estados Unidos. Según Kruger, el grupo mantiene planes de crecimiento para su negocio agroindustrial en el país.

Desde el sector financiero estará Ernesto Revilla, Managing Director and Head of Latin America Economics at Citigroup, quien también trabajó en el sector público de México. “Tiene una base comparativa muy clara sobre otros países de la región para entender por dónde tenemos que ir para promover la inversión”, indicó.

El tercer panelista será Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas (CFO) de Southern Copper, compañía que opera dos minas y una fundición en el Perú. Kruger destacó que la minera desarrolla Tía María (Arequipa), que describió como el único proyecto greenfield de cobre en construcción en el mundo en este momento, y que ha anunciado un portafolio de proyectos en el país por US$ 10,300 millones para los próximos años.

Juan Luis Kruger, CEO de Minsur.

CEO de Minsur pide articular empresa, Estado y comunidades para crecer

Sobre las expectativas del sector minero para el foro, el CEO de Minsur señaló que se busca un espacio de encuentro entre empresarios y representantes del gobierno central, los gobiernos regionales y los locales.

“Cuanto mayor articulación tengamos entre la empresa, el sector privado en general, el Estado en todas sus instancias, la sociedad civil y las comunidades, vamos a poder avanzar más rápido”, añadió.

Consultado por los planes de inversión de Minsur hacia 2027, el ejecutivo prefirió no adelantar anuncios y centrarse en la agenda de la CADE.

El Niño, récord exportador y la demanda de minerales

Respecto a un eventual Fenómeno El Niño, Kruger reconoció que su efecto puede ser de alto impacto en el muy corto plazo para la economía y para muchas familias, aunque lo calificó como temporal.

“Podrá haber un bache temporal, coyuntural, en el crecimiento económico, pero lo que tenemos que hacer es asegurar que podamos terminar la mayor cantidad de obras de prevención y luego tener la mayor capacidad de respuesta para reconstruir todo lo que haya que reconstruir. En ese proceso, todos los sectores tenemos un rol que jugar”, afirmó.

Pese a ello, el ejecutivo considera que el país atraviesa uno de los momentos macroeconómicos más favorables de su historia, con términos de intercambio impulsados por los altos precios de los commodities y un superávit comercial importante este año. A su juicio, esas cifras y las condiciones de estabilidad deberían colocar al Perú entre los destinos más atractivos para la inversión en la región.

Incluso, adelantó que en el 2026 el país batirá su récord histórico de exportaciones “y por mucho”.

Para Kruger, la oportunidad está ligada a la demanda global por los metales que produce el país. “Detrás de cada auto eléctrico, de cada panel solar, de cada tecnología verde, hay minerales que produce el Perú. Pocos países tienen nuestra riqueza minera y hoy la demanda por estos minerales es cada vez mayor”, sostuvo.

“Esta es una oportunidad que el país no puede desperdiciar. Lo que nos tiene que unir a todos es convertirla en una realidad que genere desarrollo social y económico, que ayude a reducir la pobreza y a mejorar los niveles de educación, salud e infraestructura”, finalizó.

DATOS CLAVES.

CADE Ejecutivos 2026. Se realiza en Cusco bajo el lema “Unidos para avanzar”.

Se realiza en Cusco bajo el lema “Unidos para avanzar”. Panel. El conversatorio que conducirá Kruger reúne a representantes de la agroindustria (Grupo Hame), la banca (Citi) y la minería (Southern Copper), todos con operaciones dentro y fuera del Perú.

El conversatorio que conducirá Kruger reúne a representantes de la agroindustria (Grupo Hame), la banca (Citi) y la minería (Southern Copper), todos con operaciones dentro y fuera del Perú. Crecimiento. Según el CEO de Minsur, el objetivo es que la mayor inversión se traduzca en crecimiento y que ese crecimiento llegue a todas las regiones.