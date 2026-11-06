La nueva planta de emulsión a granel de MAXAM en La Joya demandó una inversión de US$ 5 millones. (Foto: MAXAM)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

El crecimiento de la minería en el sur del país exige una cadena de suministro altamente especializada, donde el abastecimiento de explosivos y emulsiones juega un papel crítico para sostener las operaciones tanto a tajo abierto como subterráneas. En ese escenario, la compañía española MAXAM, fabricante de explosivos y productos químicos para minería, finalizó la construcción e implementación de su nueva planta de emulsión a granel no sensibilizada en el distrito arequipeño de La Joya, un proyecto que demandó una inversión total de US$ 5 millones y que busca atender con mayor agilidad la creciente demanda del sur minero.

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