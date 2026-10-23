La exportadora de granada Pómica alista su ingreso a Moquegua, cuya región faltaba para completar el corredor productor del sur del país. El aterrizaje en este mercado ocurre en alianza con agricultores locales y con Anglo American, operadora de la mina Quellaveco.

La empresa proyecta instalar 15 hectáreas del cultivo durante este año junto con un grupo de pequeños productores moqueguanos. Con ello, la región se sumaría a Ica, Arequipa y Tacna como zonas abastecedoras de granada en el sur.

“Tenemos granada en Ica, Arequipa y Tacna, y solo falta Moquegua para completar el eslabón del sur”, señaló a Fresh Plaza José Luis Gereda, gerente de Pómica y presidente de Progranada, el gremio que agrupa a productores y exportadores de la fruta.

La iniciativa se complementa con Innovagro, el programa de Anglo American orientado a la diversificación y competitividad de los productores de la zona. A través de este, la minera entregó 4,000 plantones de granada a agricultores de los valles de San Antonio y Tumilaca, durante la Expo Moquegua.

Los plantones entregados por Anglo American se destinaron a productores de los valles de San Antonio y Tumilaca, en Moquegua.

La ventana comercial que busca Moquegua

Según especialistas del sector, las condiciones de suelo y clima de la región permitirían adelantar parte de la cosecha nacional, lo que ampliaría la ventana de abastecimiento del Perú hacia los mercados internacionales. A ello se suma el acceso a China, que se abre como nuevo destino para la fruta.

Para los agricultores, el cultivo representa una alternativa para diversificar su producción y vincularse a cadenas de exportación. Para Pómica, la posibilidad de asegurar una nueva zona de abastecimiento.

“Si los resultados acompañan las expectativas, la granada podría convertirse en los próximos años en un nuevo referente de la agricultura moqueguana ante mercados exigentes como el chino”, concluyó Gereda.

Cabe resaltar, que los plantones entregados por Anglo American se destinaron a productores de los valles de San Antonio y Tumilaca, en Moquegua.