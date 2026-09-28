En Tacna se realiza un paro de 48 horas por parte de transportistas urbanos debido al encarecimiento de los combustibles.

Según información de Canal N, solo circulan taxis y coches particulares para movilizar a la población, mientras que las unidades de transporte público no brindan el servicio por su medida de protesta.

Esta situación obligó a que la UGEL determine que las clases se desarrollen de manera virtual solo en las zonas urbanas de Tacna; en los espacios rurales, se darán con normalidad.

Julio Tapia, director de la UGEL Tacna, dijo a Radio Uno que los docentes de zonas como La Yarada-Los Palos, Sama, Las Yaras y Palc a pueden suspender las clases si hay dificultades para desplazarse.

¿Cuánto subió el precio de los combustibles?

En grifos del departamento sureño, el galón de gasolina trepó a S/ 27 en promedio, cuando habitualmente vale S/ 24.

Este incremento los lleva a evaluar subir el precio del pasaje urbano a S/ 2,00.

Vale acotar que, en lo que va del Gobierno de Keiko Fujimori, se registraron diversos paros de transporte ante el alza de precios de combustibles —como en la selva—, lo que llevó al Ejecutivo a aplicar un subsidio focalizado de hasta el 20% para la adquisición de este bien.