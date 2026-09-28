Paro de 48 horas en Tacna. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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En Tacna se realiza un paro de 48 horas por parte de transportistas urbanos debido al

Según información de Canal N, solo circulan taxis y coches particulares para movilizar a la población, mientras que las unidades de transporte público no brindan el servicio por su medida de protesta.

Esta situación obligó a que la UGEL determine que las clases se desarrollen de manera virtual solo en las zonas urbanas de Tacna; en los espacios rurales, se darán con normalidad.

Julio Tapia, director de la UGEL Tacna, dijo a Radio Uno que los docentes de zonas como La Yarada-Los Palos, Sama, Las Yaras y Palca pueden suspender las clases si hay dificultades para desplazarse.

¿Cuánto subió el precio de los combustibles?

En grifos del departamento sureño, el galón de gasolina trepó a S/ 27 en promedio, cuando habitualmente vale S/ 24.

Este incremento los lleva a evaluar subir el precio del pasaje urbano a S/ 2,00.

Vale acotar que, en lo que va del Gobierno de Keiko Fujimori, se registraron diversos paros de transporte ante el alza de precios de combustibles —como en la selva—,

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