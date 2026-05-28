El presidente Balcázar señaló que "están arreglando" el problema de los arroceros. Foto: Presidencia
El presidente Balcázar señaló que "están arreglando" el problema de los arroceros. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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El presidente José María Balcázar sostuvo que , se generó porque hay un exceso de producción y, además, se permitió el ingreso de cereal de contrabando.

“Han cerrado Piura y Tumbes; no hay transporte ahorita. El problema es del Estado porque ha permitido que entre el arroz de contrabando, y también entre arroz por el Ecuador con convenios, y entre arroz también del Asia”, mencionó.

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Según el mandatario interino, “están arreglando el tema con los arroceros”.

Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)
Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)

Cabe recordar que , los cuales se transferirán a los gobiernos regionales para financiar programas de adquisición de semillas certificadas y fertilizantes, así como para el mantenimiento de canales de riego.

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No obstante, en Piura y San Martín la medida de protesta continúa —aunque en la región selvática se ha levantado temporalmente el bloqueo en el Puente Sisa para no afectar a los camiones con mercadería—.

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