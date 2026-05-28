El presidente José María Balcázar sostuvo que la crisis del arroz, que se ha traducido en un paro agrario nacional, se generó porque hay un exceso de producción y, además, se permitió el ingreso de cereal de contrabando.

“Han cerrado Piura y Tumbes; no hay transporte ahorita. El problema es del Estado porque ha permitido que entre el arroz de contrabando, y también entre arroz por el Ecuador con convenios, y entre arroz también del Asia”, mencionó.

Según el mandatario interino, “están arreglando el tema con los arroceros”.

Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)

Cabe recordar que el Gobierno destinará S/ 150 millones para paliar la crisis del arroz, los cuales se transferirán a los gobiernos regionales para financiar programas de adquisición de semillas certificadas y fertilizantes, así como para el mantenimiento de canales de riego.

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No obstante, en Piura y San Martín la medida de protesta continúa —aunque en la región selvática se ha levantado temporalmente el bloqueo en el Puente Sisa para no afectar a los camiones con mercadería—.