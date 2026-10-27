William Tapia, quien asumió recientemente la gerencia general de Geoblast en Perú tras su paso por Orica y Dyno Nobel, comentó a Gestión que el grupo, con casa matriz en Santiago de Chile, empezó con 15 personas y una facturación cercana a US$ 200,000. Hoy suma más de 350 colaboradores entre Chile y Perú, y sus ventas anuales superan los US$ 20 millones.

La filial peruana, con oficina en Miraflores, cuenta con 50 trabajadores y aporta alrededor del 20% de las ventas del grupo. Para esta operación, la meta es elevar sus ingresos en cerca de 40% al cierre de 2027. “Tenemos una visión bastante exigente, pero estamos convencidos de que con el equipo local lo vamos a lograr, y con el apoyo de nuestra matriz”, manifestó.

En su cartera de clientes en el país figuran operaciones como Quellaveco (Anglo American), Antapaccay (Glencore), Las Bambas (MMG), Chinalco, Hudbay, Sociedad Minera El Brocal, Toquepala y Cuajone (Southern Peru), Pucamarca (Minsur), Minera Bateas y Cerro Corona, entre otras.

William Tapia, gerente general de Geoblast en Perú.

LEA TAMBIÉN: Yanacocha plantea extender hasta 2027 la explotación minera en dos zonas de Cajamarca

Geoblast inicia contrato minero de 15 meses y alista proyectos al 2027

Este año, Geoblast Perú se adjudicó un contrato de wall control —monitoreo geotécnico y optimización de los procesos de perforación y voladura para dar estabilidad a las paredes del tajo— con una mina ubicada en la zona central del país, en la alta cordillera de los Andes. Por confidencialidad, la empresa no reveló el nombre del cliente.

El servicio tendrá una duración de 15 meses, demandará alrededor de 25 personas y se encuentra en plena puesta en marcha, tras el kick-off realizado este mes.

Tapia explicó que la demanda de los clientes evoluciona hacia servicios integrales que combinan conocimiento técnico, presencia operacional y soluciones tecnológicas, varias de ellas asociadas a la inteligencia artificial. “Si bien la mina puede ser a 30 años, esa inestabilidad, si no la controlas, si no eres capaz de medirla y colocar planes de contingencia, es muy probable que esos 30 años no lleguen a ser ni 10, ni 15, ni 20”, señaló.

A ese contrato base se sumaría una cartera de proyectos para 2027, con oportunidades en evaluación con Anglo American, Glencore, Boroo, Las Bambas y Bateas, entre otros clientes.

Geoblast evalúa centro de US$ 4 millones en el sur minero peruano

El grupo opera con seis unidades: Geoblast, Datageo, Dataverso, Laborock, Geologger y Nex4nova. En Chile funcionan las seis; en el Perú, cuatro: Geoblast; Datageo, ligada a equipos y sísmica; Nex4nova, plataforma de inteligencia artificial y nube; y Dataverso, también enfocada en inteligencia artificial y aún en una etapa inicial en el país.

La compañía evaluará, según el espacio que deje el mercado, incorporar Laborock (laboratorio de ensayo de rocas) y Geologger (sondajes).

En esa línea, analiza replicar en el país el Centro Integrado de Procesos Geológicos (CIPGE) que su matriz inauguró en Iquique, donde atiende a Mina Doña Inés de Collahuasi. El proyecto está en fase conceptual y las oportunidades detectadas se concentran en el sur del Perú, “donde hay grupos mineros muy importantes”, anotó.

El proyecto demandaría una inversión inicial de US$ 4 millones. Tapia indicó que se desarrollaría bajo un acuerdo con un grupo minero y en menor tiempo que en Chile, por la experiencia ya acumulada.

En abril, Geoblast se adjudicó contrato para el control de tronaduras en la mina Antapaccay en Perú, reforzando la estabilidad geotécnica, seguridad operacional y eficiencia en la extracción de cobre.

LEA TAMBIÉN: Zoomlion hace del Perú su base minera en la región y no descarta ensamblar en el país

Geoblast crecerá su planilla en Perú y evalúa abrir Argentina y Brasil

Para sostener el crecimiento, la empresa requiere equipamiento especializado para las investigaciones que ofrece, buena parte destinado al contrato ya adjudicado y a los que se sumen. Tapia estimó que las empresas en esta etapa suelen destinar entre 10% y 20% de sus ingresos a materializar estos proyectos, aunque no detalló una cifra para Geoblast.

La planilla en el Perú crecería entre 20% y 25%, principalmente con técnicos y profesionales, en función de los nuevos contratos. Parte de los servicios podrá cubrirse de forma remota, en línea con la prioridad de seguridad de las mineras. “Mientras menos gente puedas tener en la operación, es mucho mejor, porque evidentemente es más seguro”, indicó.

La empresa busca, además, contratar personal de las zonas de influencia de sus contratos —como Cusco, Moquegua, Huaraz y Lima— y elevar la participación femenina en su planilla de 36% a 50% al 2030.

Geoblast tiene presencia directa en Chile y Perú, y ha brindado servicios en 12 países a nivel global. Su análisis estratégico la lleva ahora a evaluar la apertura de negocios en Argentina y Brasil.

Pese al peso de ambas operaciones, el grupo no prevé unificar Chile y Perú bajo una sola gestión. “Se necesita tener una representación que sea capaz de atender al cliente en tiempo y en forma, y para hacer eso necesariamente tienes que estar en el lugar”, remarcó Tapia, chileno con 26 años en el Perú.

LEA TAMBIÉN: Metso invierte millones en Arequipa y duplicará su capacidad de reparación en Perú

Más sobre Geoblast

Seguridad. Geoblast acumula más de 5 millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido, equivalentes a 17 años.

Geoblast acumula más de 5 millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido, equivalentes a 17 años. Tecnología. Dataverso y Nex4nova son las plataformas del grupo orientadas a inteligencia artificial y transformación digital.

Dataverso y Nex4nova son las plataformas del grupo orientadas a inteligencia artificial y transformación digital. El Niño. La empresa prevé un impacto indirecto, a través de sus clientes, por lluvias o nevadas que interrumpan el trabajo, y posibles oportunidades en geología y geotecnia.