La chilena prevé un impacto indirecto de El Niño, a través de sus clientes, por lluvias o nevadas que interrumpan el trabajo, y posibles oportunidades en geología y geotecnia. (Foto: Geoblast)
La chilena prevé un impacto indirecto de El Niño, a través de sus clientes, por lluvias o nevadas que interrumpan el trabajo, y posibles oportunidades en geología y geotecnia. (Foto: Geoblast)
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Edgar Velito
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La reactivación de proyectos y la continuidad de las operaciones mineras en el Perú vienen ampliando la demanda por servicios especializados que aseguren la estabilidad y la vida útil de las minas. En ese escenario se mueve Geoblast, grupo de capitales chilenos con más de 30 años en el mercado y seis unidades de negocio enfocadas en geología, geotecnia, geociencia y perforación y voladura, que opera en el país desde 2012 a través de su filial Geoblast S.A.C. Con un nuevo contrato en marcha, la empresa se traza una meta exigente para los próximos dos años.

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