“Nos encantaría seguir invirtiendo más en Perú, pero en minería hay que ser cautos, sobre todo porque los buenos yacimientos son escasos”, señaló Erwin Kaufmann, gerente general de Alxar y director de Marcobre, empresa operadora de Mina Justa, en entrevista con Gestión en el marco del XXI Reunión del Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP).

Alxar busca nuevas oportunidades de inversión junto con sus socios de Minsur y contempla distintas alternativas para ampliar su presencia en el mercado peruano. “Nos gustaría invertir más en Perú y en la medida que haya posibilidades lo vamos a hacer”, comentó Kaufmann.

Al solicitar una precisión sobre la inversión y si se trataba de aumentar el presupuesto inicial, aclaró que se refería a “duplicar, desarrollar de cero, crecer 50%”, en lo razonable, porque las minas tienen determinadas características y tiene que ajustarse a ellas.

“El cobre hoy día está sumamente demandado. Las oportunidades de inversión son escasas porque la demanda supera la oferta”, explicó Kaufmann. “Hay que encontrar el activo correcto, pero estamos con nuestros socios, especialmente en Perú, y también en Chile, buscando alternativas que que cumplan con la estrategia de ambos grupos.”

Sin embargo, el gerente general no precisó qué proyectos o activos se encuentran bajo evaluación ni anunció montos de inversión comprometidos.

Marcobre concentra sus actividades de exploración dentro y en los alrededores de Mina Justa.

Alxar es la filial minera de Empresas Copec y participa en Mina Justa a través de Marcobre, empresa que mantiene una alianza con el Grupo Breca. La experiencia de la operación peruana ha sido “extraordinariamente positiva” para la compañía chilena, que busca alternativas de crecimiento tanto en Perú como en Chile.

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Mina Justa subterránea mantiene su horizonte de producción para 2028

Al margen de la búsqueda de nuevas oportunidades, Alxar continúa desarrollando Mina Justa subterránea, proyecto que contempla una inversión cercana a US$ 500 millones y busca aprovechar recursos de cobre que no resultan económicos mediante la explotación a tajo abierto.

En noviembre de 2025, Gestión informó que Empresas Copec proyectaba iniciar las operaciones de Mina Justa subterránea en 2028, con una inversión cercana a US$ 500 millones. El proyecto busca habilitar recursos de cobre que no pueden extraerse mediante la actual explotación a tajo abierto y, según la compañía chilena, permitirá mantener una producción más estable y extender la vida útil de la operación.

En la entrevista, Kaufmann indicó que el proyecto continúa avanzando y que la inversión debería mantenerse dentro de los rangos anunciados originalmente. También ratificó el horizonte de producción hacia fines de 2028, sujeto al cumplimiento de los permisos pendientes.

“Nosotros todavía estamos en el proceso de definición de ingeniería de detalle. Hemos ido avanzando. Los montos de inversión debieran estar dentro de los rangos indicados originalmente y efectivamente la producción debiera partir, una vez que se vayan cumpliendo todas las fases de permisos que quedan hacia adelante, para finales del 2028”, explicó Kaufmann.

La compañía chilena busca nuevas oportunidades de inversión minera en Perú y Chile junto con sus socios.

Más allá del desarrollo subterráneo de Mina Justa, Kaufmann también se refirió a los planes de exploración de Marcobre en Ica y Arequipa. En agosto de 2024, Gestión informó que la empresa había previsto invertir aproximadamente US$ 284 millones en actividades exploratorias, como perforaciones y la profundización de dos rampas subterráneas, en Marcona (Ica) y en Lomas y Bella Unión (Arequipa).

Ante la consulta sobre los avances de estos trabajos y cuándo esperan identificar nuevas zonas con potencial económico, Kaufmann señaló que actualmente Marcobre concentra sus exploraciones dentro y en los alrededores del yacimiento de Mina Justa, con miras a identificar recursos que puedan alimentar sus plantas de procesamiento. En cambio, precisó que las áreas más alejadas corresponden a planes de largo plazo.

Kaufmann no precisó el avance de las actividades contempladas en el plan de exploración ni confirmó si se mantiene el presupuesto anunciado en 2024.

Alxar prevé cerrar 2026 por encima de sus previsiones iniciales

Kaufmann también señaló que la compañía espera terminar el año mejor de lo previsto inicialmente, debido a que los precios del cobre han superado sus expectativas y anticipa un buen desempeño de la producción.

“Así que vemos un término de año muy bien en términos de precio, muy bien en términos de producción, y claro, tenemos algunos costos al alza por el aumento del precio del diésel, el precio del petróleo y algunos otros insumos, pero en general tenemos previsto terminar el año bastante bien y por sobre nuestras predicciones originales”, afirmó.

El gerente general de Alxar no precisó cuánto espera producir al cierre de 2026 ni cuantificó el impacto del aumento de los combustibles y otros insumos en los costos.