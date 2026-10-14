Mina Justa, operación de cobre ubicada en Marcona, Ica, es el principal activo de Marcobre en Perú. (Foto: Alxar)
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Dax Canchari Reyes
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Alxar, la filial minera de Empresas Copec de Chile busca ampliar sus inversiones en Perú junto con sus socios y evalúa alternativas que van desde aumentar su apuesta por nuevos proyectos hasta desarrollar una mina de cobre desde cero. ¿Cuáles son sus planes de crecimiento en el país?

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