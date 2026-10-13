Southern Copper continúa con sus planes para mejorar la infraestructura de su unidad minera Toquepala (Tacna), una operación enfocada principalmente en la producción de cobre, además de molibdeno y plata como subproductos. Durante el primer semestre de 2026, esta mina produjo aproximadamente 113,700 toneladas de cobre: 58,400 toneladas en el primer trimestre y 55,300 toneladas en el segundo. En este contexto, ¿qué intervenciones prevé ejecutar y qué componente concentrará la mayor parte de la inversión?

La sucursal peruana de Southern Copper presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera Toquepala, con el objetivo de ejecutar modificaciones en su infraestructura operativa.

Según la información presentada, las modificaciones propuestas buscan optimizar la eficiencia operativa, fortalecer la gestión de la infraestructura minera y asegurar la continuidad de las actividades de explotación y procesamiento que se desarrollan en la unidad minera.

El ITS contempla US$ 154,152 para incorporar facilidades auxiliares en la Planta Concentradora 2, incluidos módulos de servicios higiénicos, vestidores y comedores para el personal. (Foto: Southern Cooper)

Los cambios que plantea Southern para Toquepala

Según el ITS presentado ante el Senace, Southern Perú propone ampliar el depósito de relaves Quebrada Honda, elevando su cota de 1.246,5 a 1.256,5 metros sobre el nivel del mar, para aumentar su capacidad. También plantea ampliar el depósito de desmonte Este de 484.8 a 500.9 hectáreas, es decir, 16.1 hectáreas adicionales, con el fin de incrementar el almacenamiento de material y reducir las distancias de acarreo.

En la Planta Concentradora 2, el ITS contempla instalar módulos de servicios higiénicos, vestidores y comedores en las áreas de chancado terciario, molienda, flotación, planta de cal, molibdeno y filtros, debido a que las instalaciones actuales son insuficientes para el personal.

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Las propuestas también incluyen habilitar un área techada para almacenar componentes de respaldo de los equipos, que actualmente permanecen a la intemperie; ampliar el taller de mantenimiento con un ambiente libre de polvo y un sistema de izaje de tres toneladas; y construir un almacén para testigos geológicos, debido a que el espacio actual alcanzó su capacidad máxima.

Asimismo, se proyecta instalar una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para el campamento Villa Staff, con una capacidad promedio de tres litros por segundo y un caudal de diseño de cinco litros por segundo. El agua tratada podrá reutilizarse en el riego de áreas.

En el depósito de relaves Quebrada Honda, el ITS propone tres mejoras: instalar un sistema de dragado en la Poza 3 para retirar sólidos acumulados; optimizar el bombeo del agua recuperada en el área 2101A, mediante un nuevo sistema conectado a la línea existente hacia la poza Pulmón; e implementar un sistema de espesamiento de lamas en el área 2800 para facilitar el transporte de sólidos, recuperar agua y reducir el consumo de agua fresca.

Finalmente, se plantea reubicar los puntos de monitoreo de calidad del aire CA-QH-1 y de ruido ambiental RV-QH-3, debido al recrecimiento del embalse de relaves. El punto de monitoreo de ruido tendrá una ubicación móvil para adaptarse al avance de la construcción del dique lateral y mantener mediciones representativas de las emisiones sonoras.

La ampliación del depósito de desmonte Este demandaría US$ 52.49 millones. El área pasaría de 484.8 a 500.9 hectáreas, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir las distancias de acarreo. Foto: Andina

¿Cuánto demandará la ejecución de estos cambios?

La mayor parte de la inversión proyectada por Southern Copper se concentrará en el recrecimiento del depósito de relaves Quebrada Honda, con un monto de US$ 396.5 millones. Esta intervención representa aproximadamente el 84.2% del total proyectado a desembolsar en el marco del ITS.

El segundo componente con mayor presupuesto es la ampliación del depósito de desmonte Este, para el cual se proyecta destinar US$ 52.49 millones. Asimismo, la compañía contempla US$ 5.61 millones para habilitar un depósito de componentes de respaldo y US$ 5.37 millones para implementar una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en el campamento Villa Staff.

El plan también considera US$ 4.56 millones para mejoras operativas en el depósito de relaves Quebrada Honda, US$ 3.95 millones para ampliar el almacén de testigos geológicos y US$ 2.41 millones para mejorar el taller de mantenimiento. Finalmente, se prevé una inversión de US$ 154,152 para incorporar facilidades auxiliares en la Planta Concentradora 2.