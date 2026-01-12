Fitch Ratings asignó por primera vez una calificación de grado de inversión ‘BBB-’ a Marcobre S.A.C., tanto para su deuda de largo plazo como para una emisión propuesta de bonos senior no garantizados de hasta US$ 400 millones, con perspectiva estable.

Según la agencia calificadora, los recursos de la emisión se destinarán principalmente a la refinanciación de deuda existente y a otros fines corporativos generales, lo que permitirá a la compañía mejorar su perfil de vencimientos y fortalecer su flexibilidad financiera.

La calificación de Marcobre refleja su estrecha relación legal, operativa y estratégica con su accionista mayoritario, Minsur S.A., que posee el 60% de la compañía y cuenta con una calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable. Bajo los criterios de Fitch, este vínculo justifica la igualación de ratings entre la subsidiaria y su matriz.

Marcobre es considerada una subsidiaria clave para Minsur, al representar cerca del 50% de los ingresos y del EBITDA consolidado del grupo, así como alrededor del 55% de su deuda total. Entre 2022 y 2024, la minera distribuyó más de US$ 600 millones en dividendos a su accionista.

DESAFÍOS OPERATIVOS Y PLAN DE INVERSIÓN

Fitch advirtió que Marcobre enfrenta retos de mediano plazo para sostener su producción, con una caída estimada de alrededor del 30% entre 2025 y 2027. En ese contexto, el proyecto subterráneo de Mina Justa es clave para estabilizar la producción de cobre y recuperar niveles cercanos a 100,000 toneladas anuales a costos competitivos.

La agencia proyecta que el EBITDA de la compañía se reduzca desde aproximadamente US$ 800 millones en 2025 a cerca de US$ 540 millones en 2026, en línea con menores volúmenes de producción y supuestos de precios de cobre de ciclo medio. Aun así, estos flujos permitirían ejecutar un plan de inversiones cercano a US$ 900 millones entre 2025 y 2028, concentrado en el desarrollo del proyecto subterráneo.

PERFIL FINANCIERO Y ENDEUDAMIENTO

Fitch estima que la deuda neta sobre EBITDA se mantendrá en 0.5 veces en 2025, 1.0 vez en 2026 y 1.4 veces en 2027, niveles consistentes con emisores de grado de inversión. La deuda bruta se proyecta en torno a US$ 600 millones durante el periodo de inversión.

Al 30 de septiembre de 2025, Marcobre contaba con US$ 290 millones en caja y una deuda de corto plazo cercana a US$ 400 millones. La emisión de bonos y un nuevo crédito sindicado por US$ 300 millones, firmado en diciembre de 2025, permitirán refinanciar estos pasivos y extender los vencimientos hasta 2030.

Marcobre opera la mina de cobre Mina Justa, en Perú, y es la octava mayor productora de cobre del país, con una vida útil estimada de casi 20 años tras recientes extensiones de reservas, según Fitch.