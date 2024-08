Marcobre, propiedad de Cumbres Andinas, cuyos accionistas son Minsur y Alxar de Chile, planea expandir su área de exploración minera en la zona sur del país. Para ello presentó, a fines de julio, la octava modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIAsd) del proyecto de exploración minera Marcobre, ubicado en el distrito de Marcona (Nazca) y en los distritos de Lomas y Bella Unión, en la provincia de Caravelí (Arequipa), ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El documento explica que la modificación busca identificar nuevas áreas mediante la ejecución de plataformas de perforación. En concreto, se pretende explorar nuevas zonas mediante la profundización de dos rampas de exploración subterránea (Rampa Norte y Rampa Sur) .

Además, se propone habilitar instalaciones auxiliares, como plataformas multiusos para la implementación de chimeneas de ventilación, tiros piloto y una plataforma de contratistas para el soporte de las actividades de exploración, así como añadir un polvorín de explosivos.

También contempla la exploración superficial mediante plataformas de perforación, la reubicación de plataformas y trincheras de exploración y sus accesos, ampliando así el área efectiva. Estas actividades se realizarán sobre un área que abarca 57 concesiones mineras, otorgadas por el Estado peruano , específicamente en terrenos erizados que cuentan con derechos de propiedad y servidumbre. Al detalle posee tres derechos de propiedad y 13 derechos de servidumbre.

Inversiones previstas

Para el desarrollo de las actividades exploratorias en las zonas asignadas, Marcobre prevé una inversión de US$ 283′935,653.82. La etapa de construcción así como de operación y mantenimiento tomará 120 meses, con un desembolso de US$ 85.1 millones y US$ 189.3 millones, respectivamente. La fase de cierre está planificada para 36 meses con una inversión de US$ 8.7 millones, mientras que la etapa de postcierre se extenderá por 60 meses con un gasto de US$ 611,249.

Está prevista que la construcción de las rampas de exploración empience para el segundo trimestre de 2026, mientras que la profundización de las rampas de exploración hacia el segundo trimestre de 2029. El cierre progresivo está planificado para el segundo trimestre de 2030, mientras que el cierre final para el tercer trimestre de dicho año, la que extenderá al 2032.

Marcobre ha considerado habilitar 700 plataformas , de las cuales 212 plataformas se encuentran ejecutadas, 204 permanecerán sin reubicarse, 194 serán reubicadas y 90 plataformas serán desestimadas para la inclusión de 90 plataformas adicionales. Asimismo, se plantea realizar un total de 1,400 sondajes.

