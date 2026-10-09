Yanacocha, subsidiaria de la estadounidense Newmont, busca aprovechar las actuales condiciones del mercado y el incremento del precio del oro para explotar zonas mineralizadas de baja ley. Foto: Andina
Yanacocha, subsidiaria de la estadounidense Newmont, busca aprovechar las actuales condiciones del mercado y el incremento del precio del oro para explotar zonas mineralizadas de baja ley. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Yanacocha, subsidiaria de la estadounidense Newmont, busca aprovechar las actuales condiciones del mercado y el incremento del precio del oro para explotar zonas mineralizadas de baja ley que ahora resultan económicamente viables. En ese contexto, la minera presentó prepara cambios en su plan de minado del tajo Yanacocha–Etapa 2 (Cajamarca).

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