La minera presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Octavo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Yanacocha.

El documento propone reconfigurar el plan de minado en las zonas Katia y Yanacocha Pinos, ubicadas dentro del tajo Yanacocha–Etapa 2 .

El mineral extraído de ambas zonas será enviado a las pilas de lixiviación Carachugo–Etapa 14 y La Quinua–Etapa 8. La propuesta contempla mantener la capacidad total aprobada del tajo Yanacocha–Etapa 2. Foto: Andina

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Para la Zona Katia, la empresa proyecta la extracción de 13.34 millones de toneladas de mineral y 429,000 toneladas de desmonte, mientras que para la Zona Yanacocha Pinos prevé 6.32 millones de toneladas de mineral y 1.48 millones de toneladas de desmonte.

El material extraído de ambos frentes será destinado y distribuido entre la Pila de Lixiviación Carachugo (Etapa 14) y la Pila de Lixiviación La Quinua (Etapa 8). Asimismo, la disposición del desmonte generado, estimado en un total de 1.9 millones de toneladas para 2027, continuará realizándose en los depósitos de desmonte autorizados de Carachugo – Etapa 3 y La Quinua.

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El documento precisa que la capacidad total autorizada para el Tajo Yanacocha–Etapa 2 se mantendrá en 156.024 Mt de material total (mineral y desmonte). A nivel de diseño técnico, la reconfiguración contempla 17 bancos (niveles de corte) de 10 metros de altura en Katia (entre los bancos 3872 y 3772) y 19 bancos de 10 metros en Yanacocha Pinos (entre los bancos 4022 y 3842), manteniéndose en ambos casos por encima de la cota mínima aprobada de 3,600 metros sobre el nivel del mar.