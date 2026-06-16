Yanacocha desarrolla infraestructura de tratamiento de agua como parte de sus operaciones en Cajamarca. (Foto: Archivo)
Yanacocha desarrolla infraestructura de tratamiento de agua como parte de sus operaciones en Cajamarca. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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La encargó a la la puesta en marcha de dos plantas de tratamiento de agua en , en la región , como parte de los trabajos vinculados a la gestión hídrica de la operación.

Según informó la compañía de infraestructura, el encargo comprende las plantas East Plant y West Plant, instalaciones diseñadas para tratar agua procedente de distintas áreas de la mina. estará a cargo de las labores de puesta en marcha y optimización de ambos sistemas antes de su entrada en operación.

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Según informa Acciona, las dos plantas incorporan procesos para tratar el agua procedente de la operación minera antes de su descarga, de acuerdo con los estándares aplicables para este tipo de instalaciones. La empresa precisó que aportará soporte técnico especializado durante la fase de arranque de ambos sistemas.

Infraestructura hídrica en Yanacocha

Las nuevas instalaciones forman parte de la infraestructura hídrica que Yanacocha desarrolla en Cajamarca. Este tipo de sistemas permite tratar y monitorear el agua vinculada a las operaciones mineras, en línea con los requisitos ambientales y operativos establecidos para la actividad extractiva.

Acciona construirá la torre de control del nuevo aeropuerto de Chinchero. La empresa española desarrolla proyectos de infraestructura, energías renovables y tratamiento de agua en Perú, uno de sus mercados en América Latina. (Foto: Acciona)
Acciona construirá la torre de control del nuevo aeropuerto de Chinchero. La empresa española desarrolla proyectos de infraestructura, energías renovables y tratamiento de agua en Perú, uno de sus mercados en América Latina. (Foto: Acciona)

El anuncio da cuenta del avance de proyectos relacionados con el tratamiento y manejo del agua dentro de la operación minera. En los últimos años, la gestión hídrica ha ganado relevancia en el sector debido a las mayores exigencias regulatorias y ambientales, así como a la necesidad de monitorear los recursos hídricos asociados a las operaciones mineras.

, controlada por , es una de las operaciones mineras más importantes del país y cuenta con infraestructura destinada al tratamiento y manejo de agua en . Las plantas East Plant y West Plant forman parte de ese sistema.

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