Militares de Ecuador participan en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus, como parte de una ofensiva contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).
Militares de Ecuador participan en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus, como parte de una ofensiva contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).
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Agencia EFE
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Las ejecutaron siete operativos simultáneos contra la en las provincias andinas de Azuay, Carchi e Imbabura y en la amazónica Morona Santiago, que dejaron una afectación económica estimada en US$ 1.83 millones para las organizaciones criminales, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

Las intervenciones permitieron desmantelar campamentos, bocaminas (entradas de minas) y otros puntos utilizados para sostener la extracción ilegal de minerales, además de inutilizar maquinaria, combustible, materiales y herramientas empleadas en estas actividades.

El debe generar oportunidades para la gente, no millones para las mafias”, detalló el Ministerio.

Durante el último año, Ecuador intensificó los operativos contra la minería ilegal, especialmente después de que once militares fueran asesinados en mayo de 2025 en una emboscada en la Amazonia, durante una operación contra grupos dedicados a esta actividad.

Un militar de Ecuador participa en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).
Un militar de Ecuador participa en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).

El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a los que también vincula con organizaciones locales como Los Lobos, la banda delincuencial más grande de Ecuador.

Los grupos que se dedican a la minería ilegal también han ingresado a zonas protegidas en busca de oro, negocio al que se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio.

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